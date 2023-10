So lief der Spieltag in der Bezirksliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der FC Rottenburg bleibt Bezirksligaspitzenreiter. Die Elf von Marc Mutschler siegte gegen den Aufsteiger TSV Gomaringen 3:1. Dabei erwischte der TSV den einen perfekten Start. Nach einem langen Ball hinter die Abwehr setzte sich Ralf Wohlbold (1.) durch und brachte seine Farben in Führung. In der Folge wirkten die Rottenburger zunächst verunsichert, doch Lenni Eberle (41.) erzielte noch kurz vor der Pause den Ausgleich. Im zweiten Durchgang stellten die Rottenburger dann ihre Qualität unter Beweis und gingen durch Lukas Behr (53.) in Front, ehe Bernd Kopp (62.) den Endstand markierte. »Wir sind kalt erwischt worden und haben damit zu kämpfen gehabt. Aber gerade im zweiten Durchgang konnten wir unser Spiel aufziehen und haben uns den Sieg verdient«, resümierte Mutschler.

Eningen reicht Viertelstunde

Im mit Spannung erwarteten Derby zwischen dem TSV Eningen und der TuS Metzingen gab es nach 90 Minuten keine Sieger – 3:3-Unentschieden endete das Derby nach spannendem Kampf. Die TuS startete gut ins Spiel und stellte die Hausherren vor Probleme, doch die Führung gelang den Eningern durch Philipp Dennenmoser (25.). Doch die passende Antwort fand Gentrit Istrefi nur zwei Minuten später – 1:1. In der 36. Minute brachte dann Serhan Sahin die TuS in Front. Vom Gegner war indes wenig zu sehen und auch nach der Halbzeit waren es zunächst die Gäste, die erneut durch Sahin (66.) auf 3:1 stellten. Doch wie aus dem Nichts kamen die Eninger zurück.

Zunächst erzielte Lukas Koschmieder (70.) den 2:3-Anschlusstreffer. Die Eninger blieben hartnäckig und schnürten die Metzinger immer mehr ein. Nico Zemmer war es schließlich, der in der 82. Minute den 3:3-Ausgleich erzielte. Und auch danach hatten die Eninger weitere Möglichkeiten. Metzingen aber rettete das Unentschieden über die Zeit. »Wir haben den Anfang verpasst, das ist ärgerlich. So müssen wir mit dem Unentschieden leben«, ärgerte sich Koschmieder und fügte anerkennend an: »Metzingen hat das aber auch sehr gut gemacht.« Und auch der Seite der Gäste fand man lobende Worte für den Gegner. »Wir haben eine gute Leistung abgeliefert. Aber Eningen ist eine Topmannschaft. Mit dem Unentschieden sind wir zufrieden«, so Spielleiter Thomas Zimmermann.

Bitter Niederlage für SGM Dettingen

Eine bittere 2:3-Niederlage gegen den TSV Hirschau musste die SGM Dettingen/Glems hinnehmen. Nach einem Freistoß nutzte Benjamin Schiebel (12.) seine Einschussmöglichkeit und traf zur Hirschauer Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Tim Endreß auf 2:0. Doch dann kamen die Dettinger zurück. Marco Blazevic flankte und fand Markus Müller (38.) der zum 1:2 einschob. Der zweite Durchgang begann zunächst ausgeglichen, ehe Tim Randecker (61.) per Solo zum Ausgleich traf. Doch Kapitän Dominic Hirsch sah nur wenig später wegen wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und erneut Schiebel (77.) brachte Hirschau wieder in Front. Die Dettinger warfen nochmal alles nach vorne, aber letztlich blieb es bei der Niederlage.

Erol Türkoglu atmet auf

Der SV Walddorf hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen die TSG Tübingen II siegte das Tabellenschlusslicht mit 2:1. »Wir haben uns für unseren Aufwand belohnt. Das ist ein enorm gutes Gefühl«, jubelte Walddorfs Trainer Erol Türkoglu. Trotz der 2:0-Führung, Dennis Hermann (4., 55.) traf per Doppelpack, blieben die Walddorfer bis zum Schluss unsicher. Der Tübinger Treffer durch Sandro Graf (89.) fiel aber zu spät. »Die Situation ist für das junge Team neu. Aber wir wollen jetzt in einen Lauf kommen und aus der Krise befreien«, so Türkoglu.

Der SSC Tübingen sicherte sich in einem spannenden Schlussakt den 4:3-Sieg gegen den SV Wurmlingen. Nach zwischenzeitlicher 4:1-Führung kam der SV Wurmlingen nochmal ran, aber der SSC behielt letztlich die drei Punkte bei sich. Weiter im Abwärtstrend befindet sich der Anadolu Reutlingen. Beim SV Zainingen unterlag der Aufsteiger mit 0:1. Lukas Bögel (31.) erzielte das Tor des Tages für den SVZ. Ebenfalls weiter geht der Negativlauf des SV Hirrlingen bei der 1:2-Niederlage gegen die SG Reutlingen. Dabei führte Hirrlingen zur Pause – Maximilian Biesinger (38.) hatte getroffen. Doch Ackam Yunis Yasin (51.) und Jacob Ammann (60.) drehte die Partie zugunsten der SG Reutlingen. (GEA)