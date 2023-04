So lief der Spieltag in der Bezirksliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Das war ein ungefährdeter Sieg«, resümierte Nikola Solic, Präsident des SV Croatia Reutlingen. Zuvor gewann seine Mannschaft gegen die TSG Tübingen II mit 5:0. Vor allem in der Anfangsphase überzeugte Croatia Reutlingen und ging dank der beiden Tore von Ante Galic (25.) und Niko Petrovic (32.) in Führung. In der Folge kamen die Tübinger besser in die Partie, wirklich torgefährlich wurde die TSG aber nicht. Ein ähnliches Bild zeichnete sich in Durchgang zwei. Der Tabellenführer verwaltete den Vorsprung und schaltete erst zum Ende der Partie nochmal einen Gang höher. Zunächst traf Semih Özdemir (79.) zum 3:0, ehe Dennis Pascolo (87.) und Tomislav Cilic (90.+3) den Endstand perfekt machten. »Die Jungs haben eine konzentrierte Leistung gezeigt und ihre Sache gut gemacht«, lobte Solic.

Einen ungefährdeten Sieg fuhr auch der Tabellenzweite FC Rottenburg ein. Mit 3:0 siegte die Mannschaft von Marc Mutschler gegen den TSV Eningen. Die Rottenburger erwischten einen Topstart in die Partie. Nach nur vier Minuten traf Manuel Weber zum 1:0. In der Folge hatten die Rottenburger weitere Chancen. Eine dieser wusste Kapitän Rene Hirschka zu nutzen und erhöhten in der 19. Minute auf 2:0. Noch vor der Halbzeit machte dann Stürmer Patrick Francisco (35.) mit dem 3:0 alles klar. »In der ersten Halbzeit haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen«, erklärte Mutschler.

SV Walddorf geht unter

Einen echten Kantersieg fuhr der TSV Hirschau ein. Gegen den in den letzten Wochen so stabilen SV Walddorf gewannen die Schützlinge von Marco Calderaro mit 7:0. Von Beginn zeigten sich die Hirschauer bissiger in den Zweikämpfen, konsequenter vor dem Tor und konzentrierter in der Defensive. »Das war sicher unser bestes Spiel in dieser Saison«, lobte Calderaro. Überragender Mann beim TSV Hirschau war einmal mehr Alexander Lauxmann der mit seinen drei Treffern nun mehr bei 29 Toren steht. »Er wird uns im kommenden Jahr sicher fehlen, aber noch ist er bei uns und darüber sind wir sehr froh«, so Calderaro. Auf Seiten der Walddorfer zeigte man sich indes nach der Niederlage ein wenig ratlos. »Eine Erklärung kann ich nicht liefern. Es gibt einfach im Fußball so Tage, da läuft nichts zusammen. So einen hatten wir«, fasste Trainer Benjamin Link zusammen.

Ebenfalls in Torlaune zeigte sich die SG Reutlingen, die im Verfolgerduell den SV Hirrlingen mit 6:1 in die Schranken wies. Nach dem 1:0 durch Christian Locher (6.) und dem 1:1 durch Moritz Zug (12.) stellte die SG in der zweiten Halbzeit ihre Qualität unter Beweis. Wieder war es Locher (51., 65.) der mit seinen Toren die SG mit 3:1 auf die Siegerstraße brachte und wie Lauxmann bei 29 Toren steht. Ehe David Mojsisch (72.) per Freistoß auf 4:1 stellte. Drei Minuten später traf Andreas Bäuerle zum 5:1 und in der 87. Minute markierte Christos Vasilopoulos zum 6:1-Endstand.

Pfullingen so gut wie abgestiegen

Einen wichtigen Dreier im Kampf und den Ligaverbleib erkämpfte sich der SV Zainingen gegen die SGM Dettin-gen/Glems beim 3:2-Erfolg. Zunächst traf Frieder Geiger (5.) zum 0:1 für die SGM, doch Thorsten Rieck (9., 45.+2) drehte mit seinen Toren die Partie zugunsten des SVZ. Im zweiten Durchgang erhöhte David Götz (54.) auf 3:1. Den 3:2-Anschlusstreffer erzielte Simon Schmidt (76.) und sorgte noch mal für Spannung.

Den Abstieg wohl nicht mehr verhindern kann die U 23 des VfL Pfullingen. Durch die 1:2-Niederlage beim SSC Tübingen und dem Zaininger Erfolg fehlen nun neun Punkte ans rettende Ufer. »Ich bin sprachlos und finde keine Erklärung für unseren Auftritt«, konstatierte VfL-Abteilungsleiter Paul Stingel.

Die Partie zwar ausgeglichen gestaltet, am Ende aber mit leeren Händen dastehend tut die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen nach der 2:5-Niederlage beim SV Pfrondorf. (GEA)