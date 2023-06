SGM Talheim/Öschingen bleibt Tübinger A-Ligist

Bitte aktivieren Sie Javascript

ÖSCHINGEN. Ein durchaus überraschender 4:2 (1:0)-Erfolg über den TSV Lustnau bescherte der SGM Talheim/Öschingen den Klassenverbleib in der Tübinger Kreisliga A. Nach einer klaren 3:0-Führung machten es die Jungs um Spielertrainer Felix Wurster noch einmal spannend, ehe das entscheidende 4:2 in der 90. Minute fiel. »Ein toller Sieg für uns«, meinte Wurster nach der Begegnung und fügte an: »Man hat dem Gegner angemerkt, dass es für ihn um nichts mehr ging und ein bisschen die Luft raus war. Nun sind wir gerettet und am Ende könnte sogar ein siebter Platz für uns rausspringen.« Eine 2:3 (0:1)-Niederlage stand am Ende für die Spvgg Mössingen gegen den TV Derendingen zu Buche. Damit konnte das Team von Trainer Martin Wagner die tolle Leistung gegen Meister TSV Gomaringen vor zwei Wochen (3:0) nicht wiederholen. »Am Ende ein gerechtes Ergebnis«, meinte Wagner nach der Partie. (ric)