SF Dußlingen verliert nach dreimaliger Führung

TÜBINGEN. Bei einem furiosen Zehn-Tore-Spektakel in der A-Liga Tübingen mussten sich die SF Dußlingen der SGM Kiebingen/Bühl mit 4:6 (1:1) geschlagen geben. »Das Spiel war wieder ein Sinnbild für die ganze Saison«, äußerte sich SF-Spielertrainer Mario Lukic sichtlich konsterniert. »Wir hatten das Spiel in der Hand, phasenweise dominiert und schenken es dann wieder her. Trotzdem war es für uns als Mannschaft und auch für die Zukunft, ein wichtiger Teil für die Entwicklung. Wir ziehen das Positive raus und nehmen es mit – ligaunabhängig.« Die SGM Talheim/Öschingen bleibt sich indes treu und bleibt ergebnistechnisch unkonstant. Gegen den SV Wendelsheim hieß es am Ende 1:4 (1:0). »Wir waren eigentlich richtig gut im Spiel«, meinte Spielertrainer Felix Wurster. »Doch nach 15 Minuten gab es eine längere Verletzungsunterbrechung und danach haben wir total unseren Faden verloren.« (GEA)