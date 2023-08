Sechstes Tor von Aktepe: Young Boys Reutlingen stark zum Saisonbeginn

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vier Spiele, zehn Punkte. Die Young Boys Reutlingen haben einen Saisonstart nach Maß in die neue Fußball-Landesliga-Spielzeit hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Yasin Yilmaz besiegte in ihrer englischen Woche den SV Wittendorf mit 2:1 (1:0). »Die Mannschaft macht das aktuell gut. In so einem Spiel wie heute müssen wir aber den Deckel früher draufmachen«, resümierte Yilmaz nach Abpfiff. Hakan Aktepe brachte die Hausherren in der 18. Spielminute mit 1:0 in Führung. Albert Silov setzte sich auf der linken Seite durch und legte den Ball zum Kapitän der Reutlinger, der in dieser Saison bereits zum sechsten Mal traf. Noch vor dem Seitenwechsel vergab Marko Drijo zwei gute Möglichkeiten, um für seine Mannschaft zu erhöhen.

»In so einem Spiel müssen wir den Deckel früher draufmachen«

Nach dem Seitenwechsel gab es dann Chancenwucher auf der Reutlinger Seite. Erst traf Aktepe per Kopf die Latte, dann scheiterten Qlirim Zekaj und Aleksandar Krsic jeweils freistehend an Wittendorfs Schlussmann Lucas Finkbeiner. »So kannst du nicht mit deinen Möglichkeiten umgehen, das war kläglich«, ärgerte sich Yilmaz. Und so kam es wie es kommen musste: Mit der ersten guten Möglichkeit im gesamten Spiel erzielte Marco Sumser in der 59. Minute den Ausgleich für die Gäste.

In der Folge brachte der überragende Finkbeiner die Young Boys fast zum Verzweifeln, als er weitere Möglichkeiten von Albert Silov und Zekaj vereitelte. Eine Viertelstunde vor Schluss brach dann Daniel Azevedo den Bann und erzielte nach Vorlage von Silov den 2:1-Siegtreffer für seine Mannschaft. (GEA)