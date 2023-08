Schützenfeste und Überraschungen: So lief die erste Runde im Bezirkspokal Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die erste Hürde im Fußball-Bezirkspokal hat der Bezirksliga-Neuling TSV Gomaringen erfolgreich genommen. Beim A-Ligisten TSV Betzingen siegte die Mannschaft von Trainer Sevket Gencaban mit 3:0. »Wir sind super in die Partie gestartet und haben von Anfang unsere Ideen umsetzen können«, resümierte Gencaban. Bereits nach zwei Minuten gingen die Gomaringer durch Björn Zondler in Führung. In der Folge kontrollierten die Gäste die Partie und erhöhten in der 36. Minute durch Leon Mohl. Noch vor der Pause besorgte Ralf Wohlbold das 3:0 und damit den Endstand. Die Betzinger hingegen zeigten wenig Gegenwehr und blieben auch im zweiten Durchgang zu ungefährlich. »Mit dem Sieg sind wir sehr zufrieden, das war ein guter Auftakt in die neue Saison«, so der Gomaringer Trainer.

Rübgarten II mit 12 Toren überrollt

Einen Torreigen gab es im Duell zweier A-Ligisten. Der Reutlinger Vertreter SV Rommelsbach gewann mit 8:3 beim Münsinger A-Liga-Club FV Bad Urach. »Das war ein super Saisonauftakt. Auch wenn nicht alles gepasst hat, so bin ich dennoch sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft«, urteilte Rommelsbachs Spielertrainer Sven Pichler. Ebenfalls einen Kantersieg feierte die TuS Metzingen. Der Landesliga-Absteiger überrollte den SSV Rübgarten II mit 12:1. Erfolgreichster Torschütze mit drei Treffern war Telmo Teixeira Rebelo. »Ich habe viel Gutes von meiner Mannschaft gesehen, aber natürlich hat noch nicht alles gepasst. Man darf das Ergebnis auch nicht zu hoch bewerten und muss das richtig einordnen. Wichtig ist, dass wir die zweite Runde erreicht haben«, resümierte der neue TuS-Coach Jochen Class.

Ausgeschieden ist dagegen der SV Walddorf. Unter dem neuen Trainer Erol Türkoglu verlor der Bezirksligist beim Tübinger A-Ligisten Spvgg Bieringen im Elfmeterschießen. Nach der zweimaligen Führung für Bieringen retteten sich die Walddorfer ins Elfmeterschießen, zeigten da aber Nerven und schieden aus. »Wir haben zu viel liegen gelassen. So willst du natürlich nicht in die Saison starten, aber vielleicht ist das nochmal ein guter Weckruf«, erklärte Türkoglu.

Sickenhausen siegt im Elfmeterschießen

Ebenfalls im Elfmeterschießen setzte sich der TSV Sickenhausen durch. Im A-Liga-Duell beim TSV Sondelfingen stand es nach 90 Minuten 1:1-Unentschieden. Im Elfmeterschießen blieb dann Torhüter Philipp Jedele der überragende Mann mit keinem Gegentor. Noch vor der Saison wechselte er von Sondelfingen nach Sickenhausen. »Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Er hat einen wirklich guten Job gemacht«, lobte Sickenhausens Spielertrainer Paul Prochiner und ergänzte: »Wir sind froh über den Einzug in die nächste Runde und wollen diesen Schwung jetzt mitnehmen.«

Goldenes Tor von Patrick Baisch

Der Münsinger A-Ligist TSV Wittlingen gewann beim Liga-Rivalen FC Engstingen mit 1:0. Für die stark dezimierten Wittlinger traf Patrick Baisch (29.) Die Engstinger hatten Chancen auf den Ausgleich. Kurz vor Schluss landete ein Engstinger Abschluss an der Latte. »Wir haben das als letzten Test vor dem Saisonstart genommen und sind froh, mit einem Sieg in die Saison zu gehen«, urteilte Wittlingens Spielertrainer Moritz Krohmer.

Auch Bezirksliga-Neuling SV Wurmlingen hat die nächste Runde erreicht. »Wir hatten eine machbare Aufgabe und haben diese gelöst. Aber wir haben noch Luft nach oben«, resümierte Trainer Sammy Egetemair nach dem 2:0-Erfolg beim B-Ligisten SV Wannweil. Marvin Kahlfuß sorgte per Doppelpack für die Wurmlinger Tore. »Am nächsten Sonntag in Zainingen werden wir eine bessere Leistung brauchen. Unsere Vorfreude ist jedoch groß, und der Sieg im Pokal war ein guter Auftakt für uns«, so Egetemair. (GEA)

Bezirkspokal Alb, 1. Runde

SGM Altingen/Entringen – FC Rottenburg II 4:2

SV Walddorf II – SV Zainingen 4:3

FC Dottingen-Rietheim – SV Würtingen 1:4

FC Sonnenbühl – Oberstetten/Ödenwaldst. n.E. 6:7 (2:2)

BFC Pfullingen II – SGM Hayingen 1:8

SSV Rübgarten II – TuS Metzingen 1:12

Mössingen/Belsen II – Kfurt/Kusterdingen n.E. 8:7 (2:2)

TSV Oferdingen – TSV Gomaringen II 3:1

TV Derendingen – TSG Tübingen II n.E. 5:6 (0:0)

TSV Pliezhausen – SV Unterjesingen 2:3

SV Weiler – SGM Mössingen/Belsen 1:2

Kfurt/Kusterdingen II – SV Neustetten 0:7

TSV Dettingen/ Ro. – SV Hirrlingenabgesetzt

SGM Mössingen/Belsen III – FC Rottenburg abgesetzt

Hailfingen/Oberndorf – SV 03 Tübingen IIn.E. 5:3 (1:1)

VfB Bodelshausen – SGM Poltringen/Pfäffingen 3:1

SV Ohmenhausen – Kiebingen/Bühlabgesetzt

SF Dußlingen – SGM Talheim/Öschingen n.E. 3:5 (1:1)

SV Wannweil – SV Wurmlingen 0:2

SSV Rübgarten – TSV Mähringen 0:5

TG Gönningen – TSV Hagelloch 2:6

Spvgg Bieringen – SV Walddorfn.E. 6:4 (1:1)

SV Nehren II – SV Pfrondorf 2:3

SV Degerschlacht II – SGM Entringen/Altingen II 0:3

TSV Mähringen II – SV Wendelsheim 0:8

TSV Betzingen – TSV Gomaringen 0:3

Dettenhausen/ Pfrondorf II – SSC Tübingen abgesetzt

Anadolu SV Reutlingen II – VfL Pfullingen II 0:4

TSG Reutlingen – FC Neuhausen 0:2

BFC Pfullingen – TSV Holzelfingen 0:2

TSV Riederich – SV Sveti Sava Reutlingen 2:1

FC Engstingen – TSV Wittlingen 0:1

SF Reutlingen – Anadolu SV Reutlingen 0:6

TSV Sondelfingen – TSV Sickenhausen n.E. 1:4 (1:1)

SV Rommelsbach II – SV Degerschlacht 1:6

FV Bad Urach – SV Rommelsbach 3:8

SKV Eningen – TSV Genkingen 3:6

VfL Pfullingen III – Steinhilben/Trochtelf. abgesetzt

SV Würtingen II – SV Lautertal 1:4

SV Zainingen II – FC Reutlingen 12:1

FC Mittelstadt – SGM Dettingen/Glems II 0:2

TSG Upfingen II – TSV Eningen II n.E. 5:6 (1:1)

FC Römerstein – SGM Bremelau/Granheim 4:2

SV Hülben – TSG Münsingen 3:1

Bezirkspokal Donau, 1. Runde

TSV Mägerkingen – FC Laiz 1:3