Reutlinger Stadtderby: Wildes 4:4 zwischen Anadolu und SG

REUTLINGEN. Der Bezirksliga-Tabellenführer FC Rottenburg hat seine Pflichtaufgabe gegen den SV Wurmlingen mit Bravour gelöst. Die Elf von Trainer Marc Mutschler siegte mit 4:2, dabei brachte Patrick Francisco seine Farben in der 29. Minute in Führung. Aber die Wurmlinger kamen zwei Mal durch Eric Wachendorfer zurück. Das 3:2 durch Rene Hirschka sorgte dann für die Vorentscheidung und brachte den FCR auf die Siegerstraße.

TSV Hirschau ohne Mühe

Kaum Gegenwehr und ein verdienter 3:0-Erfolg beim TSV Eningen hieß es für den TSV Hirschau nach 90 Minuten. »Ich war ein wenig überrascht, wir hatten das Spiel die ganze Zeit im Griff, während von Eningen kaum Gegenwehr kam«, resümierte Hirschaus Coach Marco Calderaro, der mit seiner Mannschaft dank des Erfolges den Kontakt zum FC Rottenburg hält. »Wir wollen Rottenburg natürlich unter Druck setzen, die nächsten Wochen werden daher sicher spannend«, so Calderaro.

Ein echtes Schützenfest feierte hingegen der SSC Tübingen, der mit 7:3 gegen die TSG Upfingen gewann. »Zu viele individuelle Fehler, das war einfach nicht gut genug«, schimpfte Upfingens Andre Glück und ergänzte: »Das war schon ein herber Rückschlag, aber wir dürfen uns davon nicht unterkriegen lassen.« Zur Halbzeit stand es 4:3 für den SSC. Upfingens Sven Endler gelang mit dem Pausenpfiff noch der Anschlusstreffer. Aber das 5:3 durch Valentin Scholz brach den Gästen das Genick.

Kurioses Duell zwischen Anadolu und SG Reutlingen

Einen verdienten 1:0-Sieg fuhr die TuS Metzingen beim Tabellennachbarn TSV Gomaringen ein. Bereits nach zwei Minuten brachte Telmo Teixeira Rebelo die TuS in Front. In der Folge hatten die Metzinger weitere Hochkaräter. Marco Wanes lief zwei Mal auf Gomaringens Schlussmann Christian Lauxmann zu, scheiterte aber mit seinen Versuchen. Auch nach dem Wechsel blieb Metzingen die spielbestimmende Mannschaft, wenngleich die Gomaringer kurz vor Schluss noch die Chance auf den Ausgleich liegen ließen. »So ist Fußball, das hätte auch doof für uns ausgehen können. Über das ganze Spiel gesehen war das aber ein verdienter Erfolg für uns«, ordnete Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann die 90 Minuten auf dem Feld ein.

Deutlich wilder verlief das 4:4-Unentschieden zwischen Anadolu Reutlingen und der SG Reutlingen. »Ich bin überhaupt nicht zufrieden, vor allem im ersten Durchgang war das viel zu wenig von uns«, sagte SG-Spielertrainer Zvonimir Kvesic. Zur Pause lag die SG mit 3:4 hinten. Dabei traf Christoph Sauter in der ersten Minute zum 1:0. Aber nur fünf Minuten später drehte Mert Özkan per Doppelpack die Partie. In der zweiten Halbzeit stabilisierte sich die SG dann zunehmend und David Mojsisch gelang der Ausgleichstreffer zum 4:4. »Mit Blick auf die Tabelle war das Unentschieden kein großer Ausrutscher, aber das Polster, das wir uns zuletzt aufgebaut haben, sollte uns Selbstvertrauen geben. Daher kann ich mir die individuellen Fehler nicht erklären«, so Kvesic.

Als Dominic Hirsch in der ersten Minute der Nachspielzeit für den 4:3-Sieg der SGM Dettingen/Glems über den SV Pfrondorf sorgte, brachen alle Dämme. »Solche Momente genießt man unheimlich«, gab Dettingens Trainer Patrick Plewnia zu Protokoll. Dabei sah es nach 45 Minuten noch ganz anders aus – Dettingen lag mit 0:2 im Rückstand. Der schnelle Anschlusstreffer nach der Pause sorgte für Hoffnung. Loris Knigge (82. Minute) traf noch zum 3:2 für Pfrondorf, ehe Markus Müller per Foulelfmeter in der 87. Minute die Dettinger zurückbrachte. Es war das dritte Tor von Müller. Hirschs Kopfball nach einer Ecke zum 4:3 ließ dann alle Jubeldämme brechen.

Einen wichtigen Sieg in Sachen Klassenerhalt heimste der SV Zainingen mit 2:1 gegen den SV Walddorf ein. »Solche Spiele sind enorm entscheidend, wir sind sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft«, resümierte Abteilungsleiter Oliver Hintz. Nach der 1:0-Führung sorgte ein individueller Fehler in Zainingens Hintermannschaft für den Ausgleich. Kurz nach der Pause aber brachte Adrian Stickel die Zaininger auf die Siegerstraße. Einen überraschenden 3:2-Erfolg fuhr der SV Hirrlingen gegen die TSG Tübingen II ein. Damit klettern die Hirrlingen auf Rang 15 und wahren ihre Chance auf den Klassenerhalt. (GEA)