Trainer Volker Grimminger von den Young Boys Reutlingen hat nach der 3:6-Niederlage beim SV Nehren nur noch wenig Hoffnung auf den Verbandsliga-Aufstieg in dieser Saison. Club-Präsident Thorsten Bauer kündigt derweil sogar Konsequenzen an.

Verbissener Zweikampf zwischen Fatmir Karasalihovic (links) von den Young Boys Reutlingen und Nehrens Silas Rempfer. Foto: Meyer Verbissener Zweikampf zwischen Fatmir Karasalihovic (links) von den Young Boys Reutlingen und Nehrens Silas Rempfer. Foto: Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.