Rangelei nach dem Relegationsspiel zwischen Anadolu SV II und FC Mittelstadt

WANNWEIL. Die Aufstiegsträume des FC Mittelstadt sind geplatzt, der Anadolu SV Reutlingen II darf weiter vom Sprung in die Fußball-Kreisliga A träumen. Die Mittelstädter Mannschaft des Spielertrainerduos Pascal Almeida/Paul Fischer zog gegen die Zweite des A-Liga-Meisters mit 2:4 (2:2, 1:0) nach Verlängerung den Kürzeren. »Bei uns herrscht extreme Enttäuschung. Wir arbeiten in Mittelstadt seit acht Jahren auf den Aufstieg in die A-Liga hin«, so Almeida. Sein Gegenüber, Anadolu Übungsleiter Serkan Ulusan, sah einen »verdienten Sieg seiner Schützlinge, wenn man das ganze Spiel betrachtet«. Und weiter: »Unsere zweite Mannschaft gibt es erst seit einem Jahr, ein Aufstieg wäre natürlich ein Riesenerfolg.«

Der Anadolu SV Reutlingen II kann am Freitag (18.30 Uhr) in Rübgarten im Finalspiel gegen die SGM Dettingen/Glems II den Aufstieg in die Kreisliga A klar machen.

Im Nachgang wurde die Partie vor 250 Zuschauern in Wannweil von unschönen Szenen überschattet. Bereits in der Verlängerung kam es mehrmals zu Rudelbildungen und verbalen Auseinandersetzungen zwischen Spielern beider Mannschaften. Nach dem Schlusspfiff eskalierte die Situation. Rund 40 Spieler und Funktionäre lieferten sich eine Rangelei. Aufgrund des couragierten Einsatzes des Schiedsrichtergespanns sowie der Wannweiler Ordner wurde die Lage beruhigt. »Wir wurden von der gegnerischen Seite provoziert. Natürlich haben wir in unseren Reihen auch Spieler mit Temperament, die dann auf die Provokationen eingehen«, erklärte Ulusan das unschöne Geschehen auf dem Platz. Beide Trainer waren sich einig, dass es im Verlauf der Rudelbildung bei verbalen Auseinandersetzungen geblieben sei.

Nach 45 Minuten standen die Zeichen noch auf Sieg für Mittelstadt. Laurin Walker brachte die in Hälfte eins dominierenden Mittelstädter nach zehn Minuten in Führung. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. Amadou Minteh (47. Minute) und Hüseyin Irdem (53.) drehten die Partie innerhalb von acht Minuten. Etwas aus dem Nichts rettete der eingewechselte Daniel Almeida seine Mannschaft fünf Minuten vor Spielende in die Verlängerung. Erkut Alici (107.) und Sefa Ates (110.) machten am Ende mit ihren Treffern den Unterschied. (GEA)