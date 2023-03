Platz drei für den SV Bronnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD SAULGAU. In der Kreisliga A (Bezirk Donau) gelang dem SV Bronnen ein eindrucksvoller 4:0 (1:0)-Erfolg beim abstiegsbedrohten SV Hochberg. Mit diesen drei Punkten springen die Jungs um Spielertrainer Akin Aktepe auf Platz drei, doch dieser will nichts vom Aufstiegs-Relegationsplatz wissen: »Ich habe ein gutes Gefühl für die Rückrunde, doch wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel. Ich will unsere Truppe besser machen. Dazu sind wir ein Aufsteiger und müssen uns in der Liga erstmal beweisen.« Den Grund für seinen Pragmatismus lieferte er mit einem Augenzwinkern gleich hinterher: »In der Vergangenheit war die A-Liga kein gutes Pflaster für den SV Bronnen. Da kam nach A meistens wieder das B.« Die SGM Alb-Lauchert ist weiter dabei, fleißig Punkte zu sammeln und den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Gestern setzte sich das Team mit 3:1 (2:0) gegen den SV Langenenslingen durch. (GEA)