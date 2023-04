Niederlagen für VfL-Teams

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Fußball-A-Junioren des VfL Pfullingen kamen in der Verbandsstaffel gegen den Tabellenzweiten TSG Balingen mit 1:6 (0:2) unter die Räder. »In Sachen Zweikampfverhalten und Aggressivität, aber auch beim Zug zum Tor war das ein Klassenunterschied«, urteilte Pfullingens Trainer Florian Gekeler nach dieser Klatsche. Das Ehrentor für den VfL erzielte Christian Pöhlein in der 50. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

In der B-Junioren-Verbandsstaffel musste sich der VfL Pfullingen beim 1. FC Heidenheim II mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Das Pfullinger Team von Trainer Alexander Sulzberger rangiert weiterhin auf dem zehnten Platz in dem 15er-Feld und hat fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Jakob Kuhle erzielte für den VfL in der 22. Minute das 1:1. Der Tabellensechste bog mit dem 2:1 in der 65. Minute auf die Siegerstraße ein.

Die B-Junioren des SSV Reutlingen verbesserten sich in der Oberliga mit einem 2:1 (1:1)-Sieg gegen den VfB Stuttgart II auf den zweiten Tabellenplatz (41 Punkte) hinter dem souveränen Spitzenreiter Heidenheim (55). In der C-Junioren-Regionalliga verlor der SSV Reutlingen gegen den Dritten TSG Hoffenheim mit 1:5 (0:3) und rutschte auf den vorletzten Platz ab. (GEA)