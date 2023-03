Nick Biesinger erlöst FC Sonnenbühl

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. »Der Gast aus Engstingen war die ersten 30 Minuten die klar bessere Mannschaft«, erklärte Bastian Stäbler von der TSG Upfingen nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Engstingen. Zu Beginn dieses Topspiels der Münsinger Kreisliga A gewannen die Engstinger Akteure mehr Zweikämpfe und zeigten sich bei den zweiten Bällen präsenter. Die TSG Upfingen hatte wenig Spielanteile, ließ den FC Engstingen aber nicht zu klaren Torchancen kommen. Zehn Minuten vor der Pause stellte Upfingen nach einer Ecke auf 1:0. »Nach der Pause waren wir dann besser im Spiel und konnten nun auch spielerisch für Entlastung sorgen«, berichtete Stäbler. Upfingen erhöhte im Anschluss auf 2:0. Der gut aufgelegte FCE-Keeper Mike Kemmler verhinderte mit zwei »sensationellen Paraden« (Stäbler) einen höheren Rückstand für sein Team.

»Wir haben die ersten 25 Minuten dominiert und sind in der 18. Minute in Führung gegangen. Danach haben wir es verpasst, ein weiteres Tor zu erzielen«, berichtete Sonnenbühls Torhüter und Pressewart Benjamin Schweikardt nach dem 3:1-Erfolg gegen die TSG Münsingen. Münsingen gab das Heimrecht an den FC Sonnenbühl ab, da der Platz in Münsingen nicht bespielbar war. Nach der Halbzeit kamen die Münsinger besser in die Partie und erzielten den Ausgleich. In den letzten zehn Minuten war es zweimal der eingewechselte Nick Biesinger, der den FC Sonnenbühl zum Erfolg schoss. »Über die 90 Minuten gesehen war es ein verdienter Sieg für uns. Das Ziel für die Rückrunde ist es, an die guten Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen und erfolgreichen Fußball zu spielen«, sagte Schweikardt.

Der SV Würtingen konnte beim Rückrundenstart nicht an die sensationelle Siegesserie von vor der Winterpause anknüpfen. Bei der SGM Steinhilben/Trochtelfingen zog der SVW mit 0:1 den Kürzeren. »In der Anfangsphase merkte man beiden Teams die lange Winterpause deutlich an«, gab Steinhilben/Trochtelfingens Pressewart Michael Eberle zu Protokoll. Mitte der ersten Halbzeit wurde die SGM spielbestimmend und nutzte die gute Phase für den einzigen Treffer der Partie. Torschütze: Pascal Geiselhart. In Halbzeit zwei verflachte die Partie. Eberle: »Steinhilben/Trochtelfingen verwaltete den knappen Vorsprung und brachte den wichtigen Heimerfolg über die Runden.«

Der SV Auingen gewann mit 2:1 gegen den SV Hülben und verlässt mit den drei Punkten die Abstiegsplätze. Der SV Hülben wartet nun seit neun Partien auf einen Sieg. Der TSV Holzelfingen unterlag dem FV Bad Urach mit 2:3. (GEA)