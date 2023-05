Neuer Co-Trainer des VfL Pfullingen kommt aus der Jugend-Abteilung des SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Bereits seit der Wintervorbereitung steht fest, dass sich die Wege von Trainer Daniel Güney und Fußball-Verbandsligist VfL Pfullingen zum Saisonende trennen werden. Güneys Nachfolger wird Michael Konietzny, der bereits zwischen 2015 und 2020 das Kommando an der Pfullinger Seitenlinie hatte. Doch nicht nur der 32-jährige Güney, auch sein Co-Trainer Benjamin Ponath, der davor Trainer beim Bezirksligisten TSV Sickenhausen war, verlässt den Verein. Wie der GEA nun exklusiv erfuhr hat der VfL Pfullingen einen neuen Co-Trainer für die kommende Saison verpflichtet. Sein Name: Florian Schwend. Der 35 Jahre alte B-Lizenz-Inhaber kommt vom SSV Reutlingen, wo er zuletzt als Co-Trainer für die U 17-Junioren in der Oberliga verantwortlich war. (GEA)