Neue Regeln für kleine Kicker: Test in Reutlingen

Der Deutsche Fußball-Bund hat ein Projekt ins Leben gerufen, in dessen Rahmen neue Spielformen im Kinderfußball getestet werden. Ab der Saison 2024/25 ist jeder Landesverband in Deutschland verpflichtet, neue Spielformen bei den Bambini, in der F-Jugend und in der E-Jugend einzuführen. Was wird sich für die kleinen Kicker dadurch ändern? Wie soll das in der Region aussehen. Was will die Reform besser machen? Hier werden diese Fragen beantwortet