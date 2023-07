Lukas Früh vom VfL Pfullingen gewinnt Fairplay-Preis des WfV

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der "Bleib Fair"-Jahressieger der Saison 2022/23 kommt vom VfL Pfullingen! Lukas Früh überzeugte die Jury mit seiner couragierten Fairplay-Aktion in der Verbandsliga Württemberg. Am Donnerstag zeichneten der Württembergische Fußball-Verband (WFV) und "Bleib Fair-Partner Smart den 25-Jährigen im Rahmen einer Ehrungsveranstaltung in der Mercedes-Benz Niederlassung Stuttgart aus.

Die Jury war vom VfL-Stürmer besonders beeindruckt. Die Ausgangslage in der Verbandsliga war spannungsgeladen: Am 32. Spieltag trafen mit dem TSV Ilshofen und dem VfL Pfullingen zwei abstiegsbedrohte Teams aufeinander. Der TSV Ilshofen führte nach einer halben Stunde mit 1:0, als der Pfullinger Lukas Früh im Strafraum der Gastgeber zu Fall kam. Der Schiedsrichter entschied sofort auf Strafstoß, da er einen Kontakt zwischen dem Angreifer und dem TSV-Schlussmann wahrgenommen hatte.

Einen Zusammenstoß gab es aber nicht, wie der Offensivspieler sofort eingestand: »Ich war mir in diesem Moment zu 100 Prozent sicher, dass es gleich einen richtigen Schlag tut und ich massiv über den Haufen gerannt werde. Ich warte bis heute auf den Kontakt. Es gab keinen.«

Gegner sagt: »In 60 Jahren keine fairere Aktion erlebt«

In Erwartung einer Gelben Karte für eine Schwalbe sprang der Pfullinger sofort auf und wollte den Schiedsrichter um Entschuldigung bitten. Als dieser auf den Punkt zeigte, appellierte Lukas Früh in Richtung Referee, den Elfmeter zurückzunehmen. Weil der Schiedsrichter der Meinung war, er könne die Entscheidung nicht revidieren, schnappte sich der Angreifer die Kugel und spielte den Strafstoß dem gegnerischen Torspieler in harmloser Manier in die Arme.

»Das war die Szene des Spiels. Respekt bei diesem Spielstand und angesichts der großen Bedeutung der Partie«, lobte Pfullingens Vorstandsmitglied Timo Schyska. Auch vom Gegner gab es jede Menge Lob. Herbert Schürl, Vorsitzender des TSV Ilshofen, meldete die Fairplay-Aktion mit folgenden Worten: »Da Pfullingen auch jeden Punkt im Abstiegsduell benötigte und nur zwei Punkte über uns in der Tabelle steht, war das sicherlich eine besondere Aktion. In den 60 Jahren, die ich auf Sportplätzen verbringe, habe ich noch nie eine fairere Aktion erlebt.«

Als Jahressieger gibt Lukas Früh Gas – mit einem »Mercedes-Boliden« seiner Wahl inklusive Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel und Verzehrgutschein an einem verlängerten Wochenende, wie Manfred Seitz bekannt gab, der das »Bleib Fair«-Projekt auf Seiten von Smart jahrelang begleitete. Für den frisch gebackenen Jahressieger ging es direkt in den Urlaub.

Acht Monatssieger und einmal Zivilcourage

134 Fairplay-Aktionen wurden in der vergangenen Saison gemeldet – so viele wie noch nie. Jeweils die besten Gesten standen zur Wahl um den Monatssieg - von August bis Juni stimmten über 6.000 Personen ab und wählten acht Gewinner. Zudem bedachte Uwe Hamel als Stellvertreter des Verbands-Schiedsrichterausschusses den Onstmettinger Connie Rohde mit einer Sonderauszeichnung. Der 55-Jährige war als Gäste-Zuschauer auf dem Sportplatz, als der Schiedsrichter nach Spielende tätlich angegangen wurde. Um weiteres Unheil zu verhindern, griff Connie Rohde beherzt ein und stellte sich schützend vor den Schiedsrichter. »Es war niemand bereit, ihm zu helfen. Deshalb bin ich ihm zur Seite gestanden«, schildert Rohde. (pm)