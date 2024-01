Leihe mit Kaufoption: Pfäffinger Nationalspieler Thilo Kehrer wechselt zu Monaco

Bitte aktivieren Sie Javascript

MONACO. Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer zur AS Monaco ist perfekt. Das gab der französische Erstligist am Freitag bekannt. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler aus Pfäffingen werde vom englischen Erstligisten Club West Ham United bis zum Saisonende mit einer Kaufoption ausgeliehen, teilte der Verein aus dem Fürstentum mit.

Der frühere Schalke-Profi Kehrer kennt die Lique 1 aus seinen vier Jahren beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain. 2022 war der vielseitige Abwehrspieler zu West Ham United in die englische Premier League gewechselt, wo er in der laufenden Saison aber kaum noch zum Einsatz kam. Mit dem Wechsel will der gebürtige Tübinger wohl auch seine Minimal-Chance auf eine Teilnahme an der Heim-Europameisterschaft in diesem Jahr wahren. Seit Ende August wurde Kehrer auch im nicht mehr für den Kader des deutschen Nationalteams nominiert. 2021/22 hatte er noch die meisten Einsatzminuten aller DFB-Spieler.

Nur 18 Minuten Einsatzzeit in der Premier League

In der vergangenen Saison zählte der gebürtige Tübinger, der in der Jugend bei der TSG Tübingen, dem SSV Reutlingen und dem VfB Stuttgart gespielt hat, auch bei West Ham Unted noch weitgehend zum Stammpersonal. Im Juni feierte er mit dem Team den Triumph in der Conference League. Doch in dieser Saison ist der Defensiv-Allrounder nicht mehr gesetzt. In der Premier League kommt er auf insgesamt nur 18 Minuten Spielzeit bei vier Einsätzen. In der Europa League waren es bei fünf Einsätzen immerhin 264 Spielminuten.

Zuletzt wurde der gebürtige Tübinger mit mehreren Clubs in Verbindung gebracht. So hatte sich der französische Erstligist OGC Nizza Hoffnungen auf ein Engagement Kehrers gemacht. Es gab auch Gerüchte um eine Rückkehr in die Bundesliga. In Spiel gebracht wurden etwa Bayern München und Eintracht Frankfurt. (GEA/dpa)