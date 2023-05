Lea Rudolph vom TV Derendingen kommt – und trifft

Bitte aktivieren Sie Javascript

DERENDINGEN. Derendingens Trainer Jannic Abele wechselte in der Frauen-Oberliga-Partie gegen den TSV Amicitia Viernheim in der 50. Minute Lea Rudolph ein. Nach 63 Minuten traf Rudolph ins Schwarze – und machte damit den 1:0 (0:0)-Erfolg des TV Derendingen perfekt. Corinna Machmer setzte Rudolph perfekt in Szene, die Angreiferin aus Sonnenbühl blieb vor dem gegnerischen Gehäuse eiskalt. Rudolph, die ihre Laufbahn im vergangenen Sommer beendete hatte, wurde nach ihrem Comeback zum vierten Mal eingewechselt und erzielte gegen Viernheim ihr zweites Tor. (GEA)