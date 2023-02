Landesligist SV Nehren und Trainer Markus Leuthe beenden Zusammenarbeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Der Fußball-Landesligist SV Nehren und sein Trainer Markus Leuthe werden am Ende der Saison die Zusammenarbeit beenden. Nach vier erfolgreichen Jahren mit drei Mal Platz fünf in der Abschlusstabelle möchte der Verein einen neuen Impuls für die zukünftige Entwicklung der Mannschaft setzen. Gemeinsam mit Co-Trainer Pedro Keppler wird Leuthe bis zum Saisonende die Mannschaft weiter begleiten und alles daransetzen, die Ziele zu erreichen: »Wir werden alles reinhauen, um einen Platz im gesicherten Mittelfeld zu festigen«, so der scheidende Coach. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. (wil)