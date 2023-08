Landesligist SV Nehren legt Fehlstart hin

Bitte aktivieren Sie Javascript

EMPFINGEN. Einen Fehlstart in die neue Runde legte Fußball-Landesligist SV Nehren hin. Bei der SG Empfingen unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Keppler mit 0:4 (0:2). »Das war eine verdiente Niederlage«, gestand Keppler ein. Bereits nach sechs Minuten nahm das Unheil seinen Lauf. Empfingens spielender Co-Trainer Daniel Seemann (ein Ex-Nehrener) erzielte die 1:0-Führung, die Felix Plocher nach 29 Minuten auf 2:0 erhöhte.

Wiederum nach sechs Minuten in Halbzeit folgte das Tor zum 3:0 durch Noah Scheurenbrand. »Zwei Treffer zu Beginn der beiden Spielhälften zu kassieren, war gegen eine Mannschaft, die im Aufwind ist, kontraproduktiv«, so Keppler. Die Partie war frühzeitig gelaufen. »Es war von allen heute viel zu wenig«, sagte Keppler. Kurios: Auch vergangene Saison verlor Nehren zum Auftakt mit 0:4 – damals in Bösingen. (tob)