Landesliga-Derby Nehren gegen Ofterdingen: »Es wird hitzig«

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Sieben Tore aus den letzten fünf Partien, insgesamt 19 Saisontreffer in 23 Spielen – so lautet die Bilanz von Marvin Hamm, Torjäger des Fußball-Landesligisten SV Nehren. Der 27-Jährige versucht seinen Lauf zu erklären und spricht über das Derby gegen den TSV Ofterdingen (Sonntag, 15 Uhr). »Moral, Einsatz und die Zweikämpfe werden das Spiel entscheiden«, sagt Hamm im Gespräch mit GEA-Mitarbeiter Tobias Fischer.

GEA: Wie erklären Sie sich ihren aktuellen Lauf mit so vielen Toren?

Marvin Hamm: Eine richtige Erklärung habe ich nicht. Als Stürmer trifft man mal mehr und mal weniger. Vielleicht hilft es, dass ich immer mit meinem Vater (Christoph Hamm, VfL Pfullingen, FC Tailfingen; Anm. der Redaktion) vor dem jeweiligen Spiel spreche. Er gibt mir immer Ratschläge. Diesem Rat vertraue ich, da er einst selbst als Spieler und Spielertrainer unterwegs war.

»Ich fühle mich in Nehren sehr wohl. Es passt einfach alles hier«

Sie haben schon einige Verletzungen hinter sich. Auch Krankheiten haben Sie immer wieder ausgebremst. Was sagt ihr Körper aktuell? Und wie sieht Ihre sportliche Zukunft aus?

Hamm: Ja, das stimmt. Aktuell habe ich keine Verletzungen und Beschwerden. Ich fühle mich gut und fit, was mich freut. Das ist wahrscheinlich auch ein weiterer Grund, warum ich derzeit gute Leistungen abrufen kann. Verletzungen sind immer das Schlimmste für einen Sportler. Ich habe bereits in der Winterpause für die neue Runde zugesagt, weil ich mich in Nehren sehr wohlfühle. Es passt einfach alles hier.

Im Steinlachderby trifft Nehren auf Ofterdingen. Vor allem die Gäste brauchen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Was erwarten Sie von diesem brisanten Spiel?

Hamm: Ich erwarte ein klassisches Derby mit hoffentlich vielen Zuschauern. Moral, Einsatz und die Zweikämpfe werden das Spiel entscheiden. Ich erwarte eine hitzige Partie, die auch lange offen sein kann. Wer am Ende geduldiger ist, hat die besseren Chancen auf einen Sieg. Wir sind aktuell allerdings gut drauf und spielen auf Sieg. (GEA)