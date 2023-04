Kunz macht alles klar: SV Bronnen siegt beim Derby

Bitte aktivieren Sie Javascript

BRONNEN. Der SV Bronnen hat das Derby in der Fußball-Kreisliga A (Bezirk Donau) gegen die SGM Alb-Lauchert mit 1:0 (1:0) gewonnen und sich damit als Tabellendritter bis auf einen Punkt an Alb-Lauchert herangepirscht. Das Goldene Tor für den Aufsteiger erzielte Marco Kunz mit einem Schuss aus spitzem Winkel (17. Minute). »Marco ist derzeit in toller Form«, lobte Bronnens Spielertrainer Akin Aktepe den Angreifer, der bereits 15 Tore auf seinem Konto hat. Kunz, so Aktepe, arbeite viel für die Mannschaft, absolviere ein enormes Laufpensum und sei darüber hinaus sehr torgefährlich.

Unter dem Strich sei der Sieg vor der imposanten Kulisse von 400 Zuschauern »verdient« gewesen, urteilte Aktepe. »Alb-Lauchert hatte mehr Ballbesitz, wir waren mit Kontern das gefährlichere Team.« Aktepe hat seinen Vertrag bei Bronnen um ein Jahr bis Juni 2024 verlängert. Kunz sei der »überragende Akteur« auf dem Feld gewesen, formulierte Alb-Lauchert-Trainer Karl-Heinz Lutz, der auf die Stürmer Armin Steinhart (Leistenbruch) und Timo Reinhard (Muskelfaseranriss) verzichten musste. Nach der Pause, so Haas, habe sein Team »gut gespielt, es fehlte aber ein Tick Besessenheit«. (GEA)