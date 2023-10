Kreisliga A: TSV Mähringen atmet auf, spektakuläre Aufholjagd des TSV Oferdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Tabellenführer VfL Pfullingen II musste sich den Sieg am 10. Spieltag der Reutlinger A-Liga hart erkämpfen. Der 3:0-Sieg beim TSV Betzingen ist ein Produkt der Schlussphase. Während beide Mannschaften Halbchance um Halbchance hatten, trafen die Pfullinger erstmals in der 65. Minute und konterten die Betzinger in der Folge aus. »Das Ergebnis ist eindeutig zu hoch. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen«, sagte Betzingens Trainer Mario Mazar.

»Am Ende sind alle Emotionen durchgebrochen«, schwärmte Oferdingens Abteilungsleiter Dominik Raisch nach dem 3:2-Heimsieg gegen den SV Croatia Reutlingen II. Nachdem nach 90 Minuten alles nach einem Sieg für Croatia aussah, warfen die Oferdinger alles nach vorne. Erst verwandelte Kotaiba Mawardi einen Foulelfmeter in der 95. Minute, dann traf Safet Muric per Kopf zwei Minuten später gar zum Sieg. »Wir sind alle aufs Feld gestürmt. Verdient war der Sieg heute sicherlich nicht«, sagte Raisch.

Dünne Personaldecke beim TSV Sickenhausen

Deutlich souveräner setzte sich der SV Degerschlacht mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen den SV Ohmenhausen durch. Nach einer ersten Viertelstunde auf Augenhöhe kontrollierten die Degerschlachter wie erwartet die Partie. »Das Ergebnis ist sogar zu niedrig ausgefallen«, so Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger.

Der TSV Sickenhausen durfte sich mit dem 5:3-Sieg bei der SGM Dettingen/Glems II über den dritten Sieg in Folge freuen. »Die Jungs verstehen immer besser unsere Spielidee«, lobte Sickenhausens Spielertrainer Philip Haile. Probleme hingegen haben die Sickenhäuser in der Abwehr. Aufgrund von zwei Langzeitausfällen steht momentan nur Haile selbst als Innenverteidiger zur Verfügung. »Auf der Position werden wir uns im Winter umsehen«, so Haile.

Bei Lucas Kallenbach platzt der Knoten

Der TSV Pliezhausen vergrößerte den Abstand zur Abstiegszone mit einem 3:1-Erfolg bei der SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen. »Uns hat in den letzten Wochen die Ruhe am Ball gefehlt. Im Training haben wir die Punkte, die noch nicht laufen angesprochen. Heute hat das Früchte getragen«, sagte Pliezhausens Trainer Ibrahim Shoeibi. Auch bei Doppeltorschütze Lucas Kallenbach sieht Shoeibi den Knoten geplatzt: »Er ist endlich wieder effizient«.

»Wir haben hochverdient gewonnen«, konstatierte Mähringens Spielertrainer Marc Vollmer den 2:0-Sieg beim SV Sveti Sava Reutlingen. Wichtiger Faktor hierbei: Der 20 Jahre alte Torschütze Dominik Schäfer, der eigentlich Kapitän der zweiten Mannschaft ist. »Er hat es toll gemacht, sich gut bewegt«. Ebenso zufrieden ist Vollmer mit seinem Sechser Orhan Bobic: »Er hat das Zepter in die Hand genommen, war der beste Spieler«.

Trotz starker erster Halbzeit bleibt der SV Walddorf II nach der 2:4-Niederlage beim TSV Sondelfingen weiterhin Schlusslicht. »Es tat gut, mit der ersten Chance in Führung zu gehen. Dass Sondelfingen mit Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit traf, hat uns das Genick gebrochen«, sagte Walddorfs Trainer Fabian Schramm. Trotz der Abwehrprobleme des Teams sieht Schramm in Torhüter Marco Knoblauch eine gute Stütze: »Er macht seine Sache seit Wochen gut«, lobte Schramm. (GEA)