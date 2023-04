Kreisliga A Münsingen: TSG Upfingen weiter ungeschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die TSG Upfingen gewann in der Münsinger A-Liga mit 2:1 (1:0) gegen die SGM Hayingen. Damit bleibt das Team von Trainer Ralf Luik weiter ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Winterzugang Tom Lamparter sicherte den Sieg durch seinen Treffer zum 2:0.

Absteiger FC Engstingen unterlag dem FC Sonnenbühl mit 1:2 (0:2), der bereits nach acht Minuten in Führung ging. Die Sonnenbühler stehen mit einem Spiel weniger und sechs Punkten Rückstand auf die TSG Upfingen auf Platz zwei.

Dritter ist Lokalrivale TSV Genkingen, der mit 3:0 (1:0) gegen die SGM Steinhilben/Trochtelfingen gewann. »Wir waren das spielbestimmende Team und haben hochverdient gewonnen«, erklärte Genkingens Abteilungsleiter Sven Saur. Das einzige Manko an der Leistung sei die Chancenverwertung gewesen. Das Ergebnis hätte noch deutlicher ausfallen können. »Wir wollen an die letzten beiden Siege anknüpfen, den Mannschaften vor uns Druck machen und oben dranbleiben«, sagte Saur zur weiteren Zielsetzung. Der Schlüssel dafür liege insbesondere darin, die Spiele gegen weiter hinten platzierte Teams konstant zu gewinnen, was den Genkingern in der Vorrunde teilweise nicht gelungen ist.

Bremelau gewinnt Verfolgerduell

Das tabellenmäßig interessanteste Spiel entschied der Tabellenvierte SV Bremelau mit 4:0 (2:0) für sich. Beim Fünften FC Römerstein fuhren die Bremelauer wichtige drei Punkte ein, um im Rennen um den Relegationsplatz dabei zu bleiben. Angreifer Mohamad Dhainy traf zur 1:0-Führung und setzte mit dem 4:0 auch den Schlusspunkt in der Partie. Nach der Niederlage gegen den FC Sonnenbühl vergangene Woche verliert der FC Römerstein erneut wichtige Punkte in einem Topspiel im Kampf um den Aufstieg.

Nach zehn sieglosen Spielen gewann der SV Hülben mit 4:2 (2:2) gegen den WSV Mehrstetten. Die Zuschauer sahen speziell in der ersten Hälfte eine ereignisreiche Partie. Der WSV ging in Minute elf in Führung, doch der SV Hülben brauchte nur eine Minute für den Ausgleich. Danach war es ein Hin und Her mit dem besseren Ende für den SV Hülben.

SV Auingen siegt im Derby

»Im Derby ist jeder heiß, es war ein sehr intensives Spiel, das wir aus meiner Sicht aber verdient gewonnen haben«, sagte Auingens Spielertrainer Marko Manz nach dem 1:0 (1:0)-Sieg gegen die TSG Münsingen. Die Partie war von vielen Zweikämpfen und wenigen offensiven Aktionen geprägt. In der 45. Minute gab es für die Auinger einen Handelfmeter, den Manz halbhoch ins rechte Eck setzte. Nach der Pause drängte die TSG auf den Ausgleich, fand aber keine erfolgreichen Mittel. »Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Nach der Führung haben wir sehr kompakt verteidigt und wenig zugelassen. Dennoch befinden wir uns im Abstiegskampf. Dessen sind wir uns bewusst und nehmen die Aufgabe an«, so Manz. Der SV Lautertal gewann das Kellerduell mit 3:0 (3:0) gegen den TSV Holzelfingen. Der SV riss das Ruder durch zwei Treffer in den ersten zehn Minuten von Beginn an auf seine Seite und zieht in der Tabelle am TSV vorbei. (GEA)