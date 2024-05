Komplizierte Abstiegsregelung in der Region: Wer bleibt und wer muss ziehen?

Jens Schumacher (links) und der TSV Pliezhausen befinden sich in der Reutlinger Kreisliga A in Abstiegsnot. Rechts: Jannik Fischer vom TSV Oferdingen.

REUTLINGEN. »So kompliziert war es noch nie«, seufzt Wolfgang Rieker, seines Zeichens Spielleiter des Fußball-Bezirks Alb. In der Landesliga könnte es extrem wenig Absteiger geben, in der Bezirksliga Alb müssen möglicherweise vier Teams in den sauren Abstiegsapfel beißen, vielleicht aber auch nur zwei – es ist wie der Blick in die Glaskugel. Ein Überblick.

- Oberliga

Was der GEA bereits in seiner Dienstag-Ausgabe vermeldete, ist nun amtlich: Der ATSV Mutschelbach zieht sein Team aus der Oberliga zurück. Damit stehen Mutschelbach und der Offenburger FV als Absteiger fest. Insgesamt steigen fünf Mannschaften ab, falls aber der Oberliga-Vize in die Regionalliga aufsteigt, müssen nur vier Teams runter. Der Vorletzte SSV Reutlingen darf also noch hoffen.

- Verbandsliga

Falls aus der Oberliga drei Clubs ins württembergische Oberhaus kommen (SSV Reutlingen, FC Holzhausen und FSV 08 Bietigheim-Bissingen sind gefährdet), gibt es fünf Absteiger und der Sechstletzte (Platz elf – wird derzeit vom VfL Pfullingen besetzt) müsste in die Relegation. Wenn aus der Oberliga zwei Mannschaften runterkommen oder sogar nur ein Team, dann müssen vier Clubs den direkten Weg in die Landesliga antreten und der Zwölfte geht in die Relegation.

- Landesliga, Staffel 3

Wegen der Strukturreform in Württemberg – ab nächster Runde gibt es nur noch zwölf Bezirke statt bisher 16 – ist in dieser Spielklasse quasi alles möglich. Der TSV Ehningen, VfL Sindelfingen, SV Böblingen, TV Darmsheim und der mögliche Verbandsliga-Absteiger GSV Maichingen müssten in die Landesliga-Staffel 2 versetzt werden. Landesliga-Teams aus dem Bezirk Zollern spielen künftig in der Dreier-Staffel. Das dürften der FC 07 Albstadt, TSV Strassberg und TSV Frommern sein. Das bedeutet: In der Dreier-Staffel müssen wahrscheinlich relativ wenig Teams in die Bezirksliga runter. Aus der Sicht des Bezirks Alb heißt das: Der TSV Ofterdingen als Drittletzter und SV 03 Tübingen als Vorletzter dürfen weiter mit dem Nichtabstieg liebäugeln.

- Bezirksliga Alb

»Wenn aus der Landesliga keiner runterkommt, gibt es nur zwei Absteiger«, sagt Rieker. Sollten Ofterdingen und der SV 03 Tübingen ins Bezirks-Oberhaus runterkommen, müssen vier Vereine den Weg in die A-Ligen antreten, um die Normalzahl 16 zu erreichen.

- Kreisligen A

In der Münsinger A-Liga deutet derzeit viel darauf hin, dass es mit dem TuS Honau nur einen Absteiger gibt. Aber der Vorletzte (derzeit SV Auingen) darf sich seiner Sache nicht zu sicher sein, denn: Am Ende wird ein Pool aus allen A-Liga-Teams gebildet mit dem Ziel, alle drei Staffeln mit 15 Mannschaften zu besetzen. Ziemlich sicher ist die Versetzung des TSV Mähringen von der Reutlinger in die Tübinger Staffel. Das hat der Verein beantragt. Der Reutlinger A-Liga-Staffelleiter Klaus Rapp geht von vier Absteigern aus, muss er doch sogar einen B-Liga-Aufsteiger aus Tübingen integrieren (Lustnau II oder Mössingen/Belsen II). Andererseits wird noch spekuliert, ob der VfL Pfullingen III aufsteigen will. »Ich will auf jeden Fall fünf Absteiger vermeiden«, sagt Rapp. In der Tat wäre es ziemlich ungerecht, wenn in Münsingen nur ein Team runter müsste und es in der Reutlinger A-Liga fünf Vereine erwischen würde. (GEA)