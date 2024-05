Kampf gegen Abstieg aus der A-Liga: SGM Dettingen/Glems II weiter siegreich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Topspiel, wie es unbrisanter nicht sein könnte, bildete den Saisonabschluss am 29. Spieltag der Reutlinger A-Liga für den Meister VfL Pfullingen II beim Zweiten SV Degerschlacht. »Das 2:2-Unentschieden ging okay. Nach der feststehenden Meisterschaft war der Druck ein wenig raus«, gestand Pfullingens Trainer Benjamin Hübner. Den Schlusspunkt setzte Degerschlachts Angreifer Luka Brendle, der in der 84. Minute nach einem Ball hinter die Abwehr zum verdienten 2:2 einnetzte.

Mit einer spielerischen Topleistung errang die SGM Dettingen/Glems II einen 3:1-Heimsieg gegen einen erschreckend schwachen TSV Oferdingen. Während die SGM von Anfang an durch schöne Kombinationen bestach, zeigten sich die Oferdinger passiv. Einzig Torhüter Timo Jahraus machte eine gute Partie. Ohne ihn hätten die Dettinger deutlich höher gewinnen können. »Starke Leistung«, lobte SGM-Trainer Tiberiu Vanca sein Team. Dabei ging die SGM erst in der 74. Minute mit 2:1 in Führung, als der bis zu diesem Zeitpunkt bemühte, aber glücklose Ali Blakaj auf der linken Seite durchbrach und auf Stürmer Patrick Hug durchsteckte, der verwandelte.

TSV Pliezhausen wacht auf

Auch der abstiegsbedrohte TSV Pliezhausen gewann. Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den TSV Mähringen stemmten sich die Pliezhäuser gegen den Negativtrend. »Wir waren das erste Mal in der Rückrunde auf der Höhe. Von der ersten Sekunde an waren wir da. Wir wollten es heute mehr als der Gegner«, lobte Pliezhausens Trainer Ibrahim Shoeibi. Als wichtigste Schlüsselfigur benannte er den Torhüter Jonas Hermann. »Er hat unsere Nummer eins Ali Öztürk grandios vertreten«. Auch Maximilian Perkuhn erntete für seine schnellen Flügelläufe ein großes Lob.

In der Pole Position im Kampf um den Klassenerhalt steht nach dem 5:0-Sieg beim SV Walddorf II der SV Ohmenhausen. »Wir haben verdient gewonnen, waren aber noch bis zum 4:0 sehr nervös«, stellte Ohmenhausens Abteilungsleiter Michael Dolinsek fest. Seine Mannschaft hat den Klassenerhalt selbst in der Hand. Gewinnt der SVO nächsten Samstag gegen den SV Croatia Reutlingen II, ist er sicher gerettet. »In diesem Fall wären wir sehr zufrieden mit der Saisonleistung. Der Klassenerhalt ist immer das Ziel«. Egal ob in der A- oder in der B-Liga, den Ohmenhäusern steht nach der Saison ein großer Umbruch bevor. »Wir wechseln den kompletten Trainer- und Betreuerstab in beiden Mannschaften.« Zudem soll der Kader deutlich verjüngt werden. »Bei uns hören einige ältere Spieler auf. Das wollen wir mit dem eigenen Nachwuchs auffangen.«

SV Croatia Reutlingen abgestiegen

Sicher abgestiegen ist der SV Croatia Reutlingen II nach der 4:8-Heimniederlage gegen den TSV Betzingen. »Wir hatten ohnehin nur noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt«, relativierte Croatias Vorstandsmitglied Franjo Lovric. Laut Lovric habe der nun feststehende Abstieg aber auch etwas Gutes. »Jetzt haben wir Planungssicherheit.« Bereits in diesem Spiel saß der neue Trainer Anto Ilic auf der Bank. »Wir haben gemeinsam entschieden, dass Benjamin Langner bereits zwei Spiele vor Schluss aufhört, um einen Impuls zu senden.«

Keinen Einfluss auf den Abstiegskampf hatte das 1:1 zwischen dem SV Rommelsbach und der SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen. Der TSV Sickenhausen rückte durch den 6:2-Heimsieg gegen den SV Sveti Sava Reutlingen auf Rang vier vor. (GEA)