Kächele und Endler läuten Torjägerkampf in der Kreisliga A Münsingen ein

MÜNSINGEN. »Der FC Sonnenbühl zeigte von Beginn an, dass er die drei Punkte mit nach Hause nehmen wollte«, erklärte Jonas Kinzelmann, Pressewart des Münsinger A-Ligisten SGM Hayingen/Pfronstetten, nach der 0:4-Niederlage gegen den durchweg spielbestimmenden FC Sonnenbühl. Dem FCS gelang damit der perfekte Saisonstart – drei Spiele, neun Punkte und 12:0 Tore.

Auch dem FC Römerstein gelang mit dem 5:2-Auswärtssieg beim SV Auingen ein perfekter Start. Einmal mehr war es Mathis Kächele, der den Römersteinern durch einen Hattrick entscheidend zum Sieg verhalf.

Der TuS Honau schockte den TSV Wittlingen durch einen frühen Treffer in Minute 14. Anschließend nahm der Wittlinger Spielertrainer Moritz Krohmer das Schicksal seines Teams in die Hand und schoss seine Farben durch einen direkt verwandelten Freistoß und einen Elfmeter binnen 15 Minuten zur Führung. Wittlingen gewann letztlich 4:1. Der TSV Genkingen gewann mit 4:0 gegen die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten und hat nach zwei Begegnungen sechs Punkte und 6:0 Tore auf seinem Konto.

»Wir waren spielerisch gut, haben uns ein Chancenplus erarbeitet und am Ende auch verdient gewonnen«, berichtete SGM Bremelau/Granheims Pressewart Anton Leicht nach dem 4:1-Sieg beim FC Engstingen. Auch Bremelau/Granheim konnte sich auf Torgarant Sven Endler verlassen, der wie sein größter Konkurrent aus dem letzten Jahr drei Treffer markierte. Endler wurde in der vergangenen Saison mit der stattlichen Bilanz von 37 Treffern nur Zweiter in der Torschützenliste hinter Mathis Kächele (40). Fans des Lokalfußballs dürfen sich auf ein weiteres Duell freuen. »Wir wollen im ersten Drittel mitspielen. Wenn wir verletzungsfrei bleiben, ist vieles möglich, aber die Konkurrenz ist groß«, erklärte Leicht im Blick auf die Saisonziele.

Münsingens Doppel-Torschütze Julian Gosetti (rechts) im Zweikampf mit Marko Habermeier vom SV Hülben. FOTO: T.BAUR/EIBNER

Nächste Woche geht es für die SGM gegen den SV Hülben, der auch nach diesem Wochenende noch ohne Punkte dasteht. Die Hülbener mussten sich gegen die TSG Münsingen mit 1:4 geschlagen geben. Zur Pause stand es 1:1. »Wir sind gut in den zweiten Durchgang gestartet, aber haben direkt eine gute Chance zur Führung liegen lassen«, erklärte Tobias Lamparter vom SV Hülben. Die TSG Münsingen kam in der Folge immer wieder zu gefährlichen Torchancen und nutzte diese. Julian Gosetti markierte das zwischenzeitliche 3:1 für die TSG mit einem sehenswerten Volleyschuss. Lamparter beschrieb diesen Treffer als »Knackpunkt in der Partie«. Weiter Lamparter: »Am Ende haben die Münsinger verdient gewonnen. Sie haben das Spiel immer mehr in die Hand genommen.« Das Ziel Klassenerhalt sieht er trotz des verkorksten Saisonstarts aber nicht gefährdet: »Wir haben ein sehr junges Team, deshalb müssen wir Zeit und Geduld aufbringen. Wir besitzen zweifelsfrei die Qualität, die Klasse zu halten und haben diesbezüglich auch keine Bedenken.«

Starke erste Hälfte von Lautertal

»In der ersten Halbzeit haben wir ziemlich gut gespielt. Die 2:0-Pausenführung war verdient«, sagte Lautertals spielender Abteilungsleiter Lukas Helmer nach dem 3:2-Erfolg gegen die SGM Steinhilben/Trochtelfingen. Lautertal erhöhte auf 3:0, bevor Jan-Luca Ebinger den ersten Treffer für die SGM markierte. »Durch das 3:1 hat die SGM richtig Aufwind bekommen und den Anschlusstreffer erzielt. In dieser Phase haben wir unser Spiel schleifen lassen und hätten uns über einen Ausgleich nicht beschweren können«, ergänzte Helmer. Kurz vor Schluss eilte Lautertals Stürmer Simon Glocker allein auf den Kasten der Spielgemeinschaft zu und konnte von Nico Wittner nur durch eine Notbremse aufgehalten werden. Folgerichtig gab es die Rote Karte. (GEA)