In der Landesliga gewinnt Nehren gegen Metzingen: Ein Spiel auf ein Tor

NEHREN. Eine klare Angelegenheit war das Landesliga-Derby zwischen dem SV Nehren und der TuS Metzingen. Vor 110 Zuschauern setzte sich der SVN mit 3:1 (0:1) durch. Das Ergebnis klingt knapper als der Spielverlauf dies wiedergab. »Wir haben lauter Schönspieler. So geht’s nicht. Wir haben nicht die Typen, die in die Räume gehen«, schimpfte TuS-Trainer Zizino Teixeira Rebelo nach der Partie.

Über die gesamten 90 Minuten ging es praktisch nur auf ein Tor. Und zwar auf das der TuS. Und doch lagen die Metzinger zur Pause mit 1:0 in Front. In der 38. Minute gelang Ilias Klimatsidas über die linke Seite gegen Jonas Eidher der Durchbruch, im Strafraum chippte der Offensivspieler den Ball schließlich über Nehrens Torwart Michael Geiger hinweg ins Tor. Es war die erste Chance für die Gäste. Bis zu diesem Zeitpunkt deutete rein gar nichts auf eine Metzinger Führung hin.

Denn die Leuthe-Elf dominierte das Spiel und hatte zudem zahlreiche Chancen. Frederick Mohr (21. Minute), Raphael Nill (41.) und Leon Mohl (45.) hatten drei klare Möglichkeiten, doch TuS-Keeper Marko Gaspar verhinderte, als bester Akteur seines Teams, gleich mehrfach den Ausgleich.

TuS ohne Aufbäumen

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild – nur mit Tore für den Gastgeber. In Minute 47 verwertete Mohl eine Vorarbeit von Nill zum 1:1. Vier Minute später bediente Marco Binder nach einem Eckball Daniel Frank, der den Ball ins linke Eck zirkelte. Von einem Metzinger Aufbäumen war weit und breit keine Spur. Weiter spielte der SVN munter und ungefährdet nach vorne. Marco Binder erzielte in der 61. Minute, mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck, den 3:1-Endstand. Das Spiel plätscherte bis zum Ende vor sich hin, die TuS zeigte keine Gegenwehr. Marc Golinski hatte in der 66. Minute noch eine gute Chance von der Strafraumgrenze für die Kelternstädter. »Der Sieg ist verdient. In der zweiten Halbzeit waren wir noch zielstrebiger«, berichtete Nehrens Trainer Markus Leuthe. (GEA)