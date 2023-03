In der Bezirksliga gewinnt der SV Walddorf gegen Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Im Bezirksliga-Abstiegskampf zeigte die U 23 des VfL Pfullingen bei der 0:2 (0:2)-Niederlage gegen den SV Walddorf eine blutleere Vorstellung. »Das war das schlechteste Spiel, was ich je gesehen habe«, schimpfte VfL-Trainer Mario Kienle nach Abpfiff.

Vom Anpfiff weg hatte die Pfullinger Defensive größte Mühe, die Walddorfer Angriffswellen zu verteidigen. Vor allem die Abstände zwischen Innen- und Außenverteidigung stimmten nicht und so gelang es den Gästen, immer wieder in die Tiefe zu gehen. Und auch nach vorne zeigte der VfL wenig, trotz des Mitwirkens von Alex Ripas und Tobias Fulde aus dem Verbandsliga-Kader. Die einzig nennenswerte Aktion blieb Kapitän Max Mez vorbehalten, der mit seinem Versuch aber aus kürzester Distanz an Walddorfs Keeper Jannik Schülzle scheiterte.

»Mit dieser Leistung steigst du ab«

Die erste Topchance für die Walddorfer hatte Florian Komenda, der in der 30. Minute mit seinem Kopfball aber nur die Latte traf. Nur fünf Minuten später folgte die Führung. Wieder nach einer Ecke stand Tilgner am höchsten in der Luft und köpfte zur 1:0-Führung ein.

Eine Minute später hatte abermals Tilgner die Riesen-Gelegenheit zum 2:0. Perfekt von Offensivspieler Kai Petruv in Szene gesetzt, setzte sich der bullige Stürmer gegen VfL-Verteidiger Lukas Rall durch und traf den Pfosten. Kurz vor der Pause kamen die Walddorfer dann aber doch noch zu ihrem Torerfolg. Nach einem langen Einwurf kam Jonas Retter (45.) frei an den Ball, drehte sich und schloss trocken zum 2:0 ab.

Nach dem Seitenwechsel hatte der VfL seine beste Phase im Spiel. Zwingender als ein Abschluss von Hannes Haag aus 22 Metern und ein Schuss von Ripas von außerhalb des Strafraums wurde es aber nicht. Die Walddorfer hingegen verteidigten ihre 2:0-Führung und stehen nun bei 23 Punkten. »Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben drei ganz wichtige Punkte geholt«, resümierte Trainer Benjamin Link. Klar und schonungslos fiel die Analyse bei Kienle aus. »Mit dieser Leistung steigst du ab. Mehr gibt es zum Spiel nicht zu sagen«. (GEA)