Im Bezirk Alb fehlen 164 Schiedsrichter

HIRSCHAU. Das neue Format ist bei den Vereinen gut angekommen. Zum ersten Mal gab es im Fußball-Bezirk Alb einen Bezirks-Staffeltag – und das dürfte im nächsten Jahr die nächste Auflage geben. Bisher gab es vier Staffeltage, einen für die Bezirksliga und je einen für die Reutlinger, Münsinger und Tübinger Kreisligen. Rundum zufrieden war der Bezirks-Vorsitzende Josef Haug mit dem Bezirks-Staffeltag in der Hirschauer Stefan-Hartmann-Halle allerdings nicht: »Das ist eine Pflichtveranstaltung. Dass 17 Vereine nicht anwesend waren, tut mir im Herzen weh.« Unmittelbar vor Beginn der Versammlung wurde unter der Federführung von Klaus Sulz die Pokal-Auslosung vorgenommen. Die erste Bezirkspokalrunde steigt am Sonntag, 13. August, die zweite am Mittwoch, 23. August.

José Macias vom Württembergischen Fußballverband (WFV) berichtete von fünf Auswechslungen, die künftig pro Partie erlaubt sind. Außerdem teilte er den Vereinsvertretern mit, dass es in der Saison 2023/24 wegen der Strukturreform keine Relegation geben wird. Diese Strukturreform (aus 16 werden künftig 12 Bezirke) tangiert den Bezirk Alb überhaupt nicht. Zu Macias’ Überraschung entfachte die wegfallende Relegation keine Diskussion. Offensichtlich waren die Club-Funktionäre schon bestens informiert über diese einmalige Maßnahme.

Unerfreulich: Der Münsinger Obmann Markus Werthmann erzählte, dass 73 Vereine nicht die Sollzahl an Schiedsrichtern erreichen. Insgesamt fehlen 164 Unparteiische – somit fließen 26.353 Euro an Strafen in die Verbandskasse. Mit der SG Seeburg gibt es nach dem Rückzug des FC Trailfingen-Seeburg einen neuen Verein. Die Kickers Reutlingen haben ihren Einstieg in den Spielbetrieb verschoben.

In der Riege der Staffelleiter gibt es ein neues Gesicht: Chrisowalandis Callioupis übernimt die Kreisliga B, Staffel 4. Als Staffelleiter wiedergewählt wurden: Wolfgang Rieker (Bezirksliga und Bezirksspielleiter), Marco Engesser (Münsinger Kreisligen A1, B1 und B2), Klaus Rapp (Reutlinger Kreisligen A2, B5), Frank Wörn (Tübinger Kreisligen A3, B7) und Rainer Hörrmann (B3 und B6). (he/GEA)