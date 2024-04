Hirschau gewinnt gegen Metzingen und schiebt sich in der Tabelle an Rottenburg vorbei. SG Reutlingens Trainer Kvesic kritisiert seine Mannschaft.

Der Bezirksliga-Top-Torjäger zeigt sich auch beim 4:0-Erfolg gegen die TuS Metzingen treffsicher: TSV Hirschaus Cihan Canpolat (links), der nach 22 Spieltagen bereits bei 26 Treffern steht. Hier Anfang März im Duell mit Mehmet Caran von Anadolu Reutlingen. FOTO: MEYER Der Bezirksliga-Top-Torjäger zeigt sich auch beim 4:0-Erfolg gegen die TuS Metzingen treffsicher: TSV Hirschaus Cihan Canpolat (links), der nach 22 Spieltagen bereits bei 26 Treffern steht. Hier Anfang März im Duell mit Mehmet Caran von Anadolu Reutlingen. FOTO: MEYER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.