Heute fällt der Startschuss zur 47. Sportwoche der SG Reutlingen

REUTLINGEN. Am heutigen Freitag fällt der Startschuss zur 47. SG-Sportwoche. Ab 18 Uhr stehen sich der Gastgeber und Titelverteidiger SG Reutlingen und die U 23 des VfL Pfullingen gegenüber. Die Macher um Alexander Röstel und Thomas Angerbauer haben wieder ein zehntätiges Turnier auf die Beine gestellt, an dem zehn Teams teilnehmen. In der Gruppe 1 spielen die SG Reutlingen I (Bezirksliga), TSV Sickenhausen, VfL Pfullingen U 23, TSV Betzingen, SGM Kirchentellinsfurt/Betzingen (alle Kreisliga A). Die Gruppe 2 bilden der SV Walddorf (Bezirksliga), TSV Sondelfingen, TSV Mähringen, SV Rommelsbach (alle Kreisliga A) und die SG Reutlingen II (B-Liga). Gespielt wird täglich ab heute bis zum Sonntag, 6. August. Am Samstag, 5. August, steigt die Zwischenrunde. Das Finale wird einen Tag später um 17.30 Uhr angepfiffen. Die Spieldauer aller Partien in Orschel-Hagen beträgt 60 Minuten. (GEA)