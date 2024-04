Im Fußball-Legendenspiel am Sonntag (13 Uhr) zwischen dem SSV Reutlingen und dem VfB Stuttgart stehen in den Reihen der Bad Cannstatter zahlreiche bekannte Akteure.

Beim Legendenspiel am Sonntag im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion für den VfB Stuttgart am Ball: Guido Buchwald. Foto: ValeriaWitters Beim Legendenspiel am Sonntag im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion für den VfB Stuttgart am Ball: Guido Buchwald. Foto: ValeriaWitters

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.