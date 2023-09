Gomaringerin Janina Hechler wechselt zum 1. FC Köln

Bitte aktivieren Sie Javascript

KÖLN. Rund zwei Wochen vor Saisonstart wechselt die Gomaringerin Janina Hechler innerhalb der Fußball-Bundesliga von Eintracht Frankfurt zum 1. FC Köln. Die Abwehrspielerin, die beim TSV Gomaringen mit dem Fußballspielen begann und über die Station VfL Sindelfingen vor acht Jahren zum damals unter 1. FFC Frankfurt firmierenden Club kam, hat für Frankfurt 101 Bundesligaspiele absolviert. Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin war nach mehreren Jahren als Stammspielerin zuletzt in Frankfurt ins zweite Glied gerückt. Nun erhält sie in Köln einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, wie der Club in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Hechler von Kölns Rekordspiel beeindruckt

»Sie wird mit ihren Qualitäten unsere Defensive verstärken und wir sind überzeugt, dass sie durch mehr Spielpraxis als zuletzt das nächste Level ihres Leistungsniveaus erreichen kann«, wird Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim FC, zitiert. Janina Hechler selbst erhofft sich wieder mehr Spielzeit. Die 24 Jahre alte Abwehrspielerin freut sich auf die neue Herausforderung: »Mich fasziniert, wie die Stadt hinter dem Club steht. Das Rekordspiel in der vergangenen Saison war sehr beeindruckend, denn das zeigt, wie begeisterungsfähig die Menschen in Köln sind. Köln ist sehr weltoffen und ich freue mich sehr darauf, hier zu spielen und die Stadt richtig kennenzulernen.«

Mit 17 Jahren Debüt in der Bundesliga

Mit 17 Jahren feierte Janina Hechler ihr Debüt in der Bundesliga. Ihr Talent blieb dem DFB nicht verborgen und so durchlief die Defensivspielerin die deutschen Juniorinnen-Nationalmannschaften. Im Jahr 2018 wurde sie sogar zu einem Lehrgang der deutschen A-Nationalmannschaft eingeladen. (GEA/pm)