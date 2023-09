Geschmacklose Schmierereien auf Young-Boys-Würstchenwagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Schwein mit einem blutigen Beil, »die Nummer eins der Stadt sind wir - SSV«, »vier Bodyguards für Thorsten«, »Peppe, halt's Maul.« Der Würstchenwagen des Fußball-Landesligisten Young Boys Reutlingen an der Kreuzeiche wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit geschmacklosen Schmierereien verunstaltet. »Wir wollen erst mit den Behörden sprechen und uns intern zusammensetzen«, kommentierte Young-Boys-Abteilungsleiter Marcel Laaß diesen Vorfall.

»Das ist Vandalismus - und dafür steht unser Verein nicht«, sagte Joe Yebio, der Fußball-Vorsitzende des SSV Reutlingen, der am Mittwoch das Pokal-Stadt-Derby auf dem Kunstrasen an der Kreuzeiche gegen die Young Boys mit 1:0 gewann. Für dieses Vorgehen eines Fans oder einiger Anhänger würde sich »der SSV entschuldigen«, so Yebio. (GEA)