Galic: Ein Kämpferherz für Croatia Reutlingen

REUTLINGEN. Die Saison in der Fußball-Landesliga ist noch jung, doch bereits am vierten Spieltag kommt es zum großen Reutlinger Stadtderby. Der letztjährige Bezirksliga-Meister Croatia Reutlingen empfängt am Sonntag mit den Young Boys einen der großen Titelfavoriten am Dietweg. Anpfiff ist um 15 Uhr. GEA-Mitarbeiter Leopold Schartl nimmt das Team von Croatias Neu-Trainer Ferudun Sentürk vor dem Lokalderby unter die Lupe.

- Defensive: Sicherlich der spannendste Mannschaftsteil bei Croatia. Nach mehreren Jahren in der Bezirksliga vollzog der Club einen Umbruch in der Defensive. Junge Spieler wie der erst 18-jährige Emre Köse sollen künftig das Gesicht der Verteidigung prägen. Allerdings dürfte die Viererkette noch nicht ganz eingespielt sein. Beim jüngsten 1:4 gegen Nagold fehlte Abwehrchef Mario Nikolovski wegen einer Gelb-Rot-Sperre. - Mittelfeld: Hier setzt Croatia auf den Faktor Erfahrung. Mit Vincenzo Giambrone kam ein alter Bekannter zurück, der eine jahrelange Vita in der Landesliga vorweisen kann. Dazu gesellen sich Björn Gerdes, Daniel Bubalo und Niko Petrovic. Sie alle sind seit vielen Jahren im Verein und stehen allesamt für Qualität.

- Angriff: Im Sturm konzentriert sich alles auf einen Mann: Kapitän Ante Galic, der sich auch schon das Trikot der Young Boys überzog, ist das Herz der Mannschaft. Kaum einer verkörpert den Verein so wie er. Dass der 28-Jährige zudem torgefährlich ist, stellte er im WFV-Pokal und am ersten Spieltag in Ehningen wieder einmal unter Beweis. Mit ihm hat Croatia eine echte Kämpfernatur mit eingebauter Torgefahr in der Spitze.

- Fazit: Croatia hat im Sommer den nötigen Umbruch vollzogen. Der Kader wirkt sehr ausgewogen, allerdings sitzen noch nicht alle Mechanismen. Aufgrund der vielen Urlauber hat Trainer Sentürk seine Stammformation noch nicht gefunden. Dass Fehler in der Landesliga knallhart bestraft werden, erlebte der Aufsteiger bereits an den ersten beiden Spieltagen. Gegen die Young Boys ist Croatia der klare Außenseiter. Aber der Derby-Charakter und das Kämpferherz könnten am Dietweg zu einer Überraschung führen. (GEA)