Gala-Auftritt: Young Boys Reutlingen schießen Ergenzingen 7:1 vom Platz

REUTLINGEN. Landesligist Young Boys Reutlingen hat seine Aufstiegsambitionen untermauert. Die Mannschaft von Trainer Yasin Yilmaz besiegte das neue Tabellenschlusslicht TuS Ergenzingen mit 7:1 (3:0). »Das war heute eine Pflichtaufgabe und die haben wir erfüllt«, analysierte Yilmaz nach dem Abpfiff nüchtern.

Bereits früh in der Partie stellten die Reutlinger die Weichen auf Heimsieg. Nach zwölf Spielminuten sprang einem Ergenzinger im eigenen Strafraum der Ball an die Hand, den darauffolgenden Strafstoß verwandelte Markus Wagner souverän zum 1:0. »Der Elfmeter war der Dosenöffner für uns. Gerade in solchen Spielen ist es wichtig, diesen Bann früh zu brechen«, so Yilmaz. Nur eine Minute später profitierte Young Boys Goalgetter Aleksandar Krsic (13. Spielminute) von einem Fehler der Gäste-Defensive und schob zum 2:0 ein. Kapitän Hakan Aktepe sorgte mit einem Schuss aus der Drehung, aus 18 Metern Torentfernung, nach 23 Minuten für endgültige Klarheit.

Zemmer klärt zweimal stark

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber in den Verwaltungsmodus und Ergenzingen bekam mehr Räume. Young Boys Schlussmann Tim Zemmer zeigte in dieser Phase sein Können und vereitelte zwei gute Möglichkeiten der Gäste. In der 56. Minute musste Zemmer dann doch noch hinter sich greifen, Marian Sacco ließ ihm im eins gegen eins keine Chance. »Das ist ganz normal in so einer Partie, da fehlt irgendwann die Frische im Kopf«, erklärte Yilmaz den kurzen Durchhänger seiner Mannschaft. Spannend wurde es für die 50 Zuschauer nicht mehr, denn in der Schlussphase drehten die Hausherren noch einmal auf. Krsic traf mit seinen Saisontreffern 20 und 21 zum 4:1 und 5:1 (67., 81.). Auch der wieder genesene Nick Olteanu per Elfmeter (86.) und Qlirim Zekaj (90.) trugen sich noch in die Torschützenliste ein – 7:1. »Jetzt kommen die wirklich wichtigen Wochen«, blickte Yilmaz auf die letzten Spiele der Saison. (GEA)