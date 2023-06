Fußball-Relegation für die Clubs aus der Region startet heute

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für den Bezirksliga-Vize FC Rottenburg ist am heutigen Mittwoch (18 Uhr) in Gosheim die erste Hürde auf dem dreistufigen Weg zur Landesliga aufgebaut – der FCR trifft auf den SV Bubsheim, den Zweiten der Bezirksliga Schwarzwald. Der SV Bronnen, Zweiter in der Kreisliga A2 im Bezirk Donau, spielt am Donnerstag (19 Uhr) in Zwiefalten gegen die SG Griesingen, den Vize der A-Liga-Staffel 1.

»In einem Spiel kann alles passieren«, erklärt Rottenburgs Trainer Marc Mutschler vor dem Duell gegen den SV Bubsheim. Die Rottenburger spielten eine sehr gute Saison mit nur einer Niederlage und lediglich 16 Gegentoren. Dennoch reichte es nur zu Platz zwei hinter dem SV Croatia Reutlingen. »Wir sind heiß. Wir wollen den Aufstieg perfekt machen und zurück in die Landesliga«, betont Mutschler. Den Gegner aus Bubsheim kennt der Trainer nicht. »Wir haben versucht, diesen Gegner zu analysieren. Aber es wird auf das Momentum und die Tagesform ankommen.« Ein kleiner Nachteil für Rottenburg: Während Bubsheim nur sechs Kilometer Anreise nach Gosheim hat, muss der Rottenburger Tross 74 Kilometer zurücklegen.

Aber: Das bringt die Relegation mit sich. Die Rottenburger ärgern sich vor allem über die frühe Anstoßzeit, müssen doch die Spieler einen halben Tag Urlaub nehmen. »Wir haben darum gebeten, das Spiel nach hinten zu verschieben. Das war nicht möglich«, so Mutschler und ergänzt: »Wir fühlen uns dadurch schon benachteiligt, aber wir können es nicht ändern«. Klarheit herrscht bei den Rottenburgern hinsichtlich der Personalplanung für die nächste Saison. Mit Dario Bedic (SV Hirrlingen), Marcel Epple (TSG Tübingen U 19), Tim Johner (TuS Ergenzingen U 19) und Daniel Angerer (SGM Dettingen/Weiler) stehen bislang vier Zugänge fest.

Keine Niederlage in der A-Liga-Rückrunde, als Aufsteiger auf Platz gelandet – »das ist das beste Abschneiden des SV Bronnen in der Vereinsgeschichte«, stellt Spielertrainer Akin Aktepe erfreut fest. Ob der ehemalige Verbandsligaspieler in Zwiefalten mitwirken kann, ist fraglich. Grund: Seine Frau und er erwarten ihr erstes Kind. Die SG Griesingen hat Aktepe beobachten lassen. »Sie spielt zielstrebig nach vorne, agiert kompakt und aggressiv.« Bronnen möchte nun seinen Lauf fortsetzen und einer Super-Saison das i-Tüpfelchen aufsetzen. »Wir werfen alles in die Waagschale«, so Aktepe. (leo/kre)