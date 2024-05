Fernduell zwischen TSV Sondelfingen und TSV Lustnau

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Hochspannung in der Frauen-Landesliga: Am letzten Spieltag liefern sich die Fußballerinnen des TSV Lustnau (50 Punkte) und des TSV Sondelfingen (49) ein Fernduell im Kampf um Relegationsplatz zwei. »Wir haben unsere beste Saisonleistung gezeigt, sehr diszipliniert agiert und hätten zur Pause schon mit 4:0 führen können«, berichtete Sondelfingens Trainer Petros Tengelidis nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg im Schlagerspiel beim bisherigen Dritten SV Granheim (47). Lustnau setzte sich beim Schlusslicht VfL Munderkingen mit 4:0 (2:0) durch. Tanaya Betz stellte mit ihrem 27. Saisontreffer den Endstand her. »Wir haben zum wiederholten Mal gegen einen tief stehenden Gegner taktisch diszipliniert gespielt«, lobte Lustnaus Trainer Frieder Erne sein Team. Am Sonntag (11 Uhr) spielt Sondelfingen gegen den Zehnten Bellamont und Lustnau gegen den Meister SV Alberweiler, der alle 23 Spiele gewann. (kre)