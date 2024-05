Exklusiv: Dieser 31-Jährige wird ab dem Sommer neuer Trainer des VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Vor knapp zwei Wochen gab Trainer Michael Konietzny seinen Rücktritt beim Fußball-Verbandsligisten VfL Pfullingen bekannt. Die Echazstädter zauberten kurze Zeit später Jörg Kluge als Interimscoach aus dem Hut. Allerdings nur bis Saisonende. Nun haben die Verantwortlichen um Sportvorstand Paul Stingel und Jan Herrmann, seines Zeichens sportlicher Leiter beim VfL, bereits fünf Spieltage vor Schluss Nägel mit Köpfen gemacht: Yasin Yilmaz wird ab dem Sommer der neue starke Mann an der Seitenlinie in Pfullingen. Das teilte Stingel am Abend vor dem Mannschaftstraining nach GEA-Informationen den Spielern mit.

Für Yilmaz ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der 31-Jährige, der zuletzt den ambitionierten Landesligisten Young Boys Reutlingen (2021-2023) trainiert hatte, trug zwischen 2016 und 2021 selbst als Spieler das VfL-Trikot. In dieser Zeit sammelte er als Coach in der hauseigenen U 17 zudem seine ersten Trainererfahrungen. Als Spieler machte Yilmaz sich als Stratege in der Abwehrzentrale und im defensiven Mittelfeld einen guten Namen in Pfullingen. Drei Jahre nach seinem Abschied beim VfL werden nun beide Parteien ab dem Sommer wieder gemeinsame Sache machen. Inzwischen gab der Verein die Verpflichtung von Yilmaz auf Social Media bekannt. (GEA)