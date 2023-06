Ex-SSVler Noah Ganaus wechselt zu Jahn Regensburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REGENSBURG/REUTLINGEN. Für einen SSV Reutlingen hat er von Januar 2020 bis Januar 2022 gespielt, für einen anderen SSV geht er nächste Saison auf Torjagd: Noah Ganaus, einst im Trikot des Oberligisten SSV Reutlingen, wechselt zum Drittligisten SSV Jahn Regensburg. Zuletzt stand der 22 Jahre alte Offensivspieler in Diensten des Regionalligisten VfB Stuttgart II. »Mit ihm haben wir einen talentierten und vielversprechenden Stürmer gefunden, der bereits in der Regionalliga seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Für die künftige Spielzeit glauben wir fest daran, dass er dem SSV Jahn mit seinen Fähigkeiten helfen wird«, kommentierte Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV Jahn, den Wechsel des derzeit noch in Nürtingen wohnenden Ganaus.

Der 1,93 Meter große Ganaus sagte dem GEA am Telefon, dass er »seit den ersten Gesprächen mit den Regensburger Verantwortlichen ein Supergefühl« hatte. Er habe deshalb »nicht lange gewartet« mit seiner Entscheidung. Regensburg sei ein »Super-Standort« mit »Super-Fans«. Für Ganaus könnte der Wechsel zum SSV Jahn Regensburg in seiner Karriere ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg nach oben sein. Einst zeigte er beim SSV Reutlingen in der Oberliga, dass er ein Akteur für höhere Aufgaben sein dürfte. Dann setzte er sich eine Klasse höher in der Regionalliga beim VfB Stuttgart II gut in Szene und künftig ist er nach dem Abstieg von Regensburg aus der 2. Liga in der 3. Liga unterwegs.

Ganaus spielte in der Jugend für seinen Heimatverein TSV Oberensingen, den VfB Stuttgart, die Stuttgarter Kickers und den Chemnitzer FC. In der ersten Halbrunde der Saison 2019/20 absolvierte er für Chemnitz nur ein Spiel in der A-Junioren-Bundesliga, ehe er sich in der Winterpause dem SSV Reutlingen anschloss. Der damalige Reutlinger Trainer Maik Schütt förderte den schuss- und kopfballstarken sowie pfeilschnellen Offensivmann. Für den SSV erzielte er in 26 Spielen zehn Tore. In der Winterpause der Runde 2021/22 verpflichtete ihn der VfB Stuttgart für sein Regionalliga-Team. In den zurückliegenden eineinhalb Jahren war Ganaus in der 4. Liga in 41 Begegnungen 14 Mal erfolgreich. (GEA)