Ex-SSV-Trainer Murat Isik wird neuer Trainer der TSG Balingen

BALINGEN. Beim Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen stand er auf der Wunschliste weit oben, nun ist er bei der TSG Balingen gelandet: Murat Isik hat gestern beim akut abstiegsbedrohten Regionalligisten einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieben. »Balingen war schneller als der SSV«, sagte der 48-Jährige gestern Abend dem GEA auf Anfrage. Der SSV hatte mit seinem ehemaligen Coach, der von Januar 2012 bis Oktober 2014 an der Kreuzeiche tätig war, Kontakt aufgenommen, doch zu diesem Zeitpunkt waren die Gespräche mit Balingen wohl schon weit fortgeschritten. Der SSV muss deshalb bei der Suche nach einem Nachfolger von Maik Stingel, von dem sich der Verein am Mittwoch getrennt hatte, einen potenziellen Kandidaten von der Liste streichen.

»Wir freuen uns sehr, dass wir mit Murat Isik den perfekten Kandidaten für das Traineramt bei der TSG Balingen gefunden haben«, erklärt Balingens Vorsitzender Eugen Straubinger. »Murat verfügt über reichlich Erfahrung mit allen Spielertypen, die wir in der Mannschaft haben«, so Straubinger. »Er sieht in der TSG Balingen kein kurzfristiges Projekt, sondern möchte den Verein auch strategisch weiterentwickeln – langfristig, auch über die aktuelle herausfordernde Spielzeit hinaus.« Dennoch merke man ihm auch das Feuer für eine mögliche Aufholjagd in der Regionalliga im nächsten halben Jahr an, glaubt Straubinger. Balingen liegt auf Platz 16, hat aber bereits zwölf Punkte Rückstand auf den 15. der Tabelle. Isik setzte sich unter 30 Bewerbern durch. Neuer Co-Trainer wird Kerem Arslan – der 29-Jährige arbeitete zuletzt im Nachwuchsbereich der Stuttgarter Kickers. Der ehemalige Reutlinger Regionalligaspieler Fabian Fecker fungiert neben Arslan weiterhin als Co-Trainer. (kre)