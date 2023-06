Ex-SSV-Spieler mit einem Bein in der Oberliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

GMÜND. Mit einem 3:0 (3:0)-Heimsieg gegen den SC Lahr hat sich der Fußball-Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd in der zweiten Runde der Aufstiegsrunde zur Oberliga eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag in Lahr verschafft. Das Gmünder Team von Trainer Zlatko Blaskic legte einen Blitzstart hin und führte nach 22 Minuten bereits mit 3:0. Fabian Kianpour brachte den Zweite der Verbandsliga Württemberg in Führung. Tim Grupp, einst in der Jugend für den SSV Reutlingen am Ball, erzielte das 2:0. Der dritte Treffer ging auf das Konto von Alexander Aschauer, der in der Punkterunde gemeinsam mit Filip Sapina (SSV Ehingen-Süd/je 23 Erfolge) Torschützenkönig wurde. Das Rückspiel beim südbadischen Vertreter SC Lahr steigt am Sonntag. Falls Gmünd den Aufstieg schafft, dann erhält auch der Verlierer des Relegationsspiels FV Biberach – TV Echterdingen ein Verbandsliga-Ticket. (GEA)