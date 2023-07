Ex-Pfullingen-Coach Daniel Güney geht zu ambitioniertem Fußball-Oberligist

Bitte aktivieren Sie Javascript

GROSSASPACH. Daniel Güney, der bis zuletzt zweieinhalb Jahre als Trainer bei Verbandsligist VfL Pfullingen in der Verantwortung stand, hat eine neue Aufgabe. Der 32-Jährige wird Co-Trainer beim ambitionierten Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach, der als Vize-Meister vor wenigen Wochen in der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga an der TuS Koblenz gescheitert war. Von 2014 bis 2020 spielte Großaspach in der 3. Liga. 2022 stieg der Verein aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg ab.

Güney assistiert damit künftig Pascal Reinhardt, der vor drei Tagen als neuer Chefcoach beim selbst ernannten »Dorfclub« vorgestellt wurde. Reinhardt kommt vom FC Holzhausen, den er als Aufsteiger zum souveränen Klassenverbleib führte. Teil des Trainerteams bleibt derweil der frühere Bundesliga-Stürmer Julian Schieber (167 Spiele, 27 Tore, unter anderem für den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund), der zur neuen Runde auch die U19 übernimmt.

Seinen Vertrag hat der 32 Jahre alte A-Lizenz-Inhaber am späten Montagnachmittag auf dem Clubgelände unterschrieben. Direkt danach ging es für Güney auf den Trainingsplatz zur Mannschaft. »Es ging alles sehr schnell. Die Aufgabe ist sehr reizvoll für mich. Ich freue mich wirklich sehr, künftig Teil der Aufgabe bei Großaspach zu sein«, sagte Güney dem GEA.

Güneys erste Trainerstation war in der Jugend der Stuttgarter Kickers. Dort arbeitete er fünf Jahre lang, bevor er im Sommer 2019 die U 19 des VfR Aalen übernahm. Von November 2020 bis Juni 2023 trainierte Güney schließlich den VfL Pfullingen in der Verbandsliga. Er hielt den Verein zweimal in Folge in der Liga. Das gab es in der Pfullinger Vereinsgeschichte noch nie. Unter seiner Regie gab es insgesamt 25 Siege, 19 Unentschieden und 27 Niederlagen. (GEA)