Erol Türkoglu wird Trainer beim SV Walddorf

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORF. Erol Türkoglu kehrt auf die Fußballtrainer-Bühne im Bezirk Alb zurück. Der 51-Jährige steigt nächste Saison beim Bezirksligisten SV Walddorf ein. Türkoglu wird Nachfolger von Benjamin Link, der aus privaten Gründen aufhört. »Benjamin hat einen Super-Job gemacht. Er wird Aufgaben in der Abteilungsleitung übernehmen«, erklärt Walddorfs Sportvorstand Björn Kittelmann. »Wir sind stolz, die Zusage von Erol erhalten zu haben. Er war bei einigen Clubs im Gespräch«, erläutert Kittelmann, der einst in Ofterdingen und Metzingen mit Türkoglu in einem Team spielte. Türkoglu pausiert diese Saison. Davor coachte er drei Jahre den Neckar-Fils-Bezirksligisten FV Neuhausen/Filder. (kre)