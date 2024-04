Die Sorgen der SGM Talheim/Öschingen werden größer

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. In der Tübinger Kreisliga A gelang dem TSV Gomaringen II ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Mit einem 3:2 (2:1) über den direkten Konkurrenten SGM Talheim/Öschingen verlassen die Schützlinge von Trainer Kaan Wehrle erstmals die Abstiegsränge. »Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und gehen als verdienter Sieger vom Platz«, meinte Wehrle. »Wir sind jetzt seit 15 Spielen ungeschlagen und es fühlt sich toll an, die gefährliche Zone verlassen zu haben. Die Stimmung ist gut und wir hoffen, dass wir nun über dem Strich bleiben können.« Die Sorgen von Talheim/Öschingen vergrößern sich indes. »Ich bin zufrieden mit dem, was die Jungs heute gezeigt haben«, zog Wurster auch positive Schlüsse. »Unser Gegner konnte sich mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärken, das macht natürlich einen Unterschied. Vor dem Tor fehlte uns einmal mehr das Glück«, so Wurster. (ric)