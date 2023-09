Die Sickenhäuser Kicker feiern 8:1-Party in der Kreisliga-A-Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Schnitt sechs Gegentore pro Spiel: Das ist die traurige Bilanz nach fünf Spielen in der Kreisliga A-Reutlingen für den SV Croatia Reutlingen II. Und auch gegen den TSV Sickenhausen zappelte das eigene Netz nicht weniger oft. Mit sage und schreibe 1:8 (0:2) zogen die Gastgeber den Kürzeren.

»Wir sind eigentlich gut in das Spiel gestartet und setzten das um, was wir uns vorgenommen hatten«, meinte Croatias Co-Trainer Tomislav Gruic. »Dann geraten wir durch zwei katastrophale Fehler mit 0:2 in Rückstand und so ging es dann in der zweiten Halbzeit weiter. Den Jungs fehlt es mittlerweile verständlicherweise maximal an Selbstvertrauen.«

Für Sickenhausen könnte dieser Kantersieg womöglich ein Kickstart sein. Zwar machen die Grün-Weißen im Bezirkspokal von sich reden, der bisherige Liga-Alltag fiel mit nur drei Punkten aus vier Spielen aber eher mager aus. »Das stimmt, der Pokal tut uns im Moment wirklich gut«, gab Sickenhausen-Coach Philipp Haile zu. »Das Spiel heute war gut und effizient von uns. Wir haben die Chancen genutzt und ab der zweiten Halbzeit konnte der Gegner unser Tempo nicht mehr gehen.« (GEA)