Dettingen steigt nach 3:1 gegen Anadolu II auf

RÜBGARTEN. Es ist geschafft! Die SGM Dettingen/Glems II kehrt nach einem Jahr Abstinenz wieder zurück in die Reutlinger A-Liga. Das Team von Trainer Tiberiu Vanca besiegte am gestrigen Freitagabend die zweite Mannschaft des Anadolu SV Reutlingen im entscheidenden Relegationsspiel vor 650 Zuschauern in Rübgarten mit 3:1 (0:1) und machte damit den direkten Wiederaufstieg perfekt. Und das, obwohl die Spielgemeinschaft nach den ersten 45 Minuten noch mit 0:1 hinten lag. Was der Trainer in der Halbzeitpause seinen Jungs nur mit auf den Weg gegeben hat? »Glaubt an euch, seid weiter mutig und haltet zusammen. So wie ihr es schon in der gesamten Saison getan habt«, erzählte Vanca von seiner Kabinenansprache. Seine Mannschaft habe es in Hälfte zwei dann »wirklich bravourös gemeistert«. In der 72. Minute erzielte Simon Müller den vorentscheidenden Treffer zum 2:1.

»Ich möchte mich bei allen beteiligten Personen aus dem Verein ganz herzlich bedanken, die an diesem Aufstieg mitgearbeitet und geholfen haben«, sagte der Dettinger Coach in der Stunde des größten Erfolgs und ergänzt: »Das wird sicher eine lange Nacht heute.« (ott)