Derendinger Spiel in der Frauen-Oberliga nach erster Halbzeit abgebrochen

NIEFERN. In der Frauen-Oberliga-Begegnung zwischen dem FV 09 Niefern und dem TV Derendingen wurden die ersten 45 Minuten absolviert. Dann gingen die Mannschaften in die Kabinen – und kamen nicht mehr heraus. »Der Schiedsrichter hat fast eine Dreiviertelstunde gewartet, dann hat er gesagt, er bricht das Spiel ab«, sagte Derendingens Trainer Jannic Abele. Blitz und Gewitter verhinderten die Spiel-Fortsetzung. »Es war keine Besserung in Sicht«, so Abele. Spielstand in diesem Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Siebten war 0:0. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. (GEA)