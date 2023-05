Dem TSV Gomaringen fehlen noch zwei Punkte zum Titelgewinn

Fußbälle liegen in einem Tor.

Bitte aktivieren Sie Javascript

DERENDINGEN. Dem TSV Gomaringen fehlen nach einem 2:1 (2:1)-Erfolg beim TV Derendingen nur noch zwei Punkte zur Meisterschaft in der Tübinger Kreisliga A. Da es für den Konkurrenten SV Wurmlingen gegen die SGM Weiler/Dettingen II nur zu einem 3:3-Remis reichte, könnten die Gomaringer schon am nächsten Sonntag nach der Partie gegen die Spvgg Mössingen die Korken knallen lassen. »Wir haben noch nichts geplant«, witzelte Abteilungsleiter Matthias Rilling. »Wir haben verdient drei Punkte mitgenommen, aber zu feiern gibt es noch nichts.« Eben dieser nächste Gegner, die Spvgg Mössingen, steckt in einer kleinen Ergebniskrise. Gestern gab’s eine 1:2-Niederlage gegen den TSV Hagelloch. Seit dem 26. März (3:2 gegen Talheim/Öschingen) warten die Mössinger auf einen Dreier. »Es war schlecht. Ein verdienter Sieg für Hagelloch«, ärgerte sich Mössingens Trainer Martin Wagner. (GEA)