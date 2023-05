Das waren die Partien der Münsinger A-Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Jubel beim FC Römerstein, Tristesse beim TSV Genkingen – in der Münsinger Fußball-Kreisliga A musste sich der TSV Genkingen dem FCR mit 1:2 geschlagen geben. Genkingen rutschte auf den fünften Platz ab und muss wohl seine Aufstiegshoffnungen begraben, während Römerstein die Tabellenführung übernahm. »Wir gewinnen derzeit die knappen Spiele«, stellte Römersteins Abteilungsleiter Michael Hettich fest. Nachdem Daniel Saur Genkingen in Führung schoss, brachten der Winterpausen-Zugang Nico Westpfahl (Hettich: »Eine Riesen-Verstärkung«) und Kapitän Pascal Hummel mit einem sehenswerten Kopfball Römerstein auf die Siegerstraße. Hummel habe »ein Riesenspiel« abgeliefert, sagte Hettich.

Die Römersteiner lösten die am Mittwoch spielfreie TSG Upfingen an der Spitze ab. Die Upfinger müssen im Topspiel am Sonntag beim Vierten FC Sonnenbühl ihre Visitenkarte abgeben. Sonnenbühl setzte sich am Mittwoch in einer zunächst ausgeglichenen Partie beim Schlusslicht WSV Mehrstetten mit 4:1 durch. Wertvollen Boden im Aufstiegsrennen verlor der SV Bremelau. Der Tabellendritte musste sich mit einem 1:1-Remis bei der TSG Münsingen begnügen.

Im Abstiegskampf dürften einige Vorentscheidungen gefallen sein. Mehrstetten, der SV Würtingen und Münsingen müssen wohl die Planungen für eine Kreisliga-B-Saison 2023/24 forcieren. Würtingen verlor das »Endspiel« gegen den TSV Holzelfingen mit 1:2. »Würtingen hat zu Beginn gut gespielt. Patrick März hat es eiskalt gemacht und sein Team 1:0 in Führung gebracht«, ließ Holzelfingens Trainer Sven Bahnmüller die 90 Minuten Revue passieren. Jerome Schnitzer und Lukas Gauss sorgten mit ihren Toren für die Wende. »Danach vergaben wir einige sehr gute Chancen zum dritten Treffer«, so Bahnmüller.

Die Holzelfinger präsentieren sich nach der Winterpause in starker Verfassung, sind aber weiter im Abstiegskampf. Unten hineingezogen wurde der SV Auingen, der beim SV Lautertal 3:4 verlor. »In der ersten Halbzeit haben wir brutal dominiert«, berichtete Lautertals Spielertrainer Michael Kleih. Die Lautertaler, seit Wochen im Aufwind, führten bereits 4:1, ehe Auingens Spielertrainer Marco Manz mit zwei Freistoßtreffern noch einmal für Spannung sorgte. Kleih coacht den SV Lautertal auch nächste Runde. »Ich gehe in meine zweite Saison«, sagt der Ex-Dettinger, der das »gute Umfeld« lobt. (GEA)